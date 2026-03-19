"Газпром" плачется: десятки дронов ударили по экспортным объектам компании

Российская компания "Газпром" пожаловалась на атаки дронов на ее критически важную инфраструктуру. В период с 17 по 19 марта 26 беспилотников ударили по различным объектам корпорации.

Какие объекты атаковали дроны?

Пострадала инфраструктура, которая обеспечивает поставки топлива на экспорт через два трубопровода – "Турецкий поток" и "Голубой поток", сообщили в "Газпроме".

В компании отметили, что в последние дни наблюдается эскалация дроновых атак на ее экспортную инфраструктуру.

Под удар попали компрессорные станции, которые отвечают за перекачку топлива:

компрессорная станция "Русская" – зафиксировали атаки 22 беспилотников;

станция "Казачья" – ее атаковали трое дронов;

компрессорная станция "Береговая" – была атакована одним беспилотником.

В "Газпроме" уверяют, что атаки всех беспилотников якобы успешно отразили, а повреждений на объектах не зафиксировали.

Однако с заявлением компании резонируют заявления Кремля. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, назвав эти атаки "дестабилизирующими", пишет российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Бессмысленные попытки Киева атаковать компрессорные станции "Газпрома" могут еще больше дестабилизировать обстановку в мире

– заявил Песков.

Куда "Газпром" экспортирует свое топливо?

Газопровод "Турецкий поток" остался единственным маршрутом, которым Россия все еще поставляет топливо в Европу.

До полномасштабного вторжения в Украину Москва экспортировала в ЕС около 157 миллиардов кубометров газа, то есть до 45% от всего европейского газового импорта.

Однако уже по состоянию на конец 2025 года, по подсчетам Брюсселя, доля российского газа сократилась до 13%, или до 18 миллиардов кубометров.

При этом те страны Европы, которые все еще покупают российский газ все больше сокращают поставки. В частности, Босния и Герцеговина нашла альтернативу "Турецкому потоку".

Правительство договорилось с американской компанией о строительстве газопровода Southern Interconnection, который соединит страну с хорватским терминалом СПГ.

Диверсификация рисков Боснией и Герцеговиной через потенциальный американский газопровод одновременно лишает российский "Газпром" монополии в регионе и очередной доли стабильного европейского рынка,

– отметили в Службе внешней разведки.

В дополнение ЕС принял решение о полном отказе от импорта российского газа с 2027 года.

Важно! Все эти факторы вместе с атаками дронов на инфраструктуру "Газпрома" значительно бьют по экспортным доходам компании.

Какие потери понес "Газпром"?