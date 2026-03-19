"Газпром" плачется: десятки дронов ударили по экспортным объектам компании
- Российская компания "Газпром" подверглась атакам дронов на критическую инфраструктуру, обеспечивающую экспорт топлива через трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток".
- Все дроновые атаки якобы успешно отбили, но экспортные доходы "Газпрома" стремительно падают.
Российская компания "Газпром" пожаловалась на атаки дронов на ее критически важную инфраструктуру. В период с 17 по 19 марта 26 беспилотников ударили по различным объектам корпорации.
Какие объекты атаковали дроны?
Пострадала инфраструктура, которая обеспечивает поставки топлива на экспорт через два трубопровода – "Турецкий поток" и "Голубой поток", сообщили в "Газпроме".
В компании отметили, что в последние дни наблюдается эскалация дроновых атак на ее экспортную инфраструктуру.
Под удар попали компрессорные станции, которые отвечают за перекачку топлива:
- компрессорная станция "Русская" – зафиксировали атаки 22 беспилотников;
- станция "Казачья" – ее атаковали трое дронов;
- компрессорная станция "Береговая" – была атакована одним беспилотником.
В "Газпроме" уверяют, что атаки всех беспилотников якобы успешно отразили, а повреждений на объектах не зафиксировали.
Однако с заявлением компании резонируют заявления Кремля. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, назвав эти атаки "дестабилизирующими", пишет российское пропагандистское агентство "РИА Новости".
Бессмысленные попытки Киева атаковать компрессорные станции "Газпрома" могут еще больше дестабилизировать обстановку в мире
– заявил Песков.
Куда "Газпром" экспортирует свое топливо?
Газопровод "Турецкий поток" остался единственным маршрутом, которым Россия все еще поставляет топливо в Европу.
- До полномасштабного вторжения в Украину Москва экспортировала в ЕС около 157 миллиардов кубометров газа, то есть до 45% от всего европейского газового импорта.
- Однако уже по состоянию на конец 2025 года, по подсчетам Брюсселя, доля российского газа сократилась до 13%, или до 18 миллиардов кубометров.
При этом те страны Европы, которые все еще покупают российский газ все больше сокращают поставки. В частности, Босния и Герцеговина нашла альтернативу "Турецкому потоку".
Правительство договорилось с американской компанией о строительстве газопровода Southern Interconnection, который соединит страну с хорватским терминалом СПГ.
Диверсификация рисков Боснией и Герцеговиной через потенциальный американский газопровод одновременно лишает российский "Газпром" монополии в регионе и очередной доли стабильного европейского рынка,
– отметили в Службе внешней разведки.
В дополнение ЕС принял решение о полном отказе от импорта российского газа с 2027 года.
Важно! Все эти факторы вместе с атаками дронов на инфраструктуру "Газпрома" значительно бьют по экспортным доходам компании.
Какие потери понес "Газпром"?
Финансовые поступления "Газпрома" значительно сократились. По итогам 2023 года российский гигант завершил год с убытком почти в 7 миллиардов долларов.
Дополнительным ударом для компании стало завершение контракта на транзит газа через Украину. После прекращения соглашения с Нафтогазом Газпром ежегодно теряет около 6 миллиардов долларов дохода от продажи газа.
В итоге, в 2024 году чистые убытки компании превысили 1 триллион рублей, что примерно равно 12 миллиардам долларов. В течение первых девяти месяцев 2025 года Газпром понес дополнительные потери более 170 миллиардов рублей, или около 1,8 миллиарда долларов.
На фоне таких финансовых трудностей Государственная дума России приняла решение предоставить Газпрому налоговые льготы, чтобы частично облегчить его экономическое положение.