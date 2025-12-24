Из-за обстрела ТЭЦ в Харькове ограничили тепло и свет: город в режиме "энергоострова"

Днем 24 декабря Россия прицельно ударила по ТЭЦ в пригороде Харькова. Обстрелы вызвали падение напряжения, ограничение теплоснабжения и работы электротранспорта в ряде районов города.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и Харьковский горсовет.

Какие последствия атаки ТЭЦ под Харьковом?

По данным Игоря Терехова, после серии российских ударов по ТЭЦ под Харьковом 24 декабря в городе существенно снизилось напряжение. Из-за этого ограничено теплоснабжение и приостановлена подача горячей воды в Холодногорском, Новобаварском, Шевченковском и Киевском районах.

Там, где это технически возможно, мы вынужденно переходим на режим "энергоострова", чтобы уменьшить последствия для харьковчан,

– добавил Терехов.

Также затруднена работа городского электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы. В то же время, как сообщил мэр Харькова, движение метрополитена уже восстановили. Специалисты работают и в дальнейшем над стабилизацией ситуации.

Кроме того, из-за повреждения энергосистемы ввели графики аварийных отключений. А в вышеупомянутых районах снижена температура теплоносителя.

Этот шаг необходим для обеспечения циркуляции воды в системе и предотвращения размораживания сетей,

– объяснили в горсовете Харькова.

Также там заверили, что после оценки последствий вражеских атак аварийные бригады начнут восстановление.

