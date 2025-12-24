Из-за обстрела ТЭЦ в Харькове ограничили тепло и свет: город в режиме "энергоострова"
- Обстрелы по ТЭЦ в пригороде Харькова привели к ограничению теплоснабжения и электроснабжения в нескольких районах города.
- Введены графики аварийных отключений, снижена температура теплоносителя, но движение метрополитена восстановлено.
Днем 24 декабря Россия прицельно ударила по ТЭЦ в пригороде Харькова. Обстрелы вызвали падение напряжения, ограничение теплоснабжения и работы электротранспорта в ряде районов города.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и Харьковский горсовет.
Какие последствия атаки ТЭЦ под Харьковом?
По данным Игоря Терехова, после серии российских ударов по ТЭЦ под Харьковом 24 декабря в городе существенно снизилось напряжение. Из-за этого ограничено теплоснабжение и приостановлена подача горячей воды в Холодногорском, Новобаварском, Шевченковском и Киевском районах.
Там, где это технически возможно, мы вынужденно переходим на режим "энергоострова", чтобы уменьшить последствия для харьковчан,
– добавил Терехов.
Также затруднена работа городского электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы. В то же время, как сообщил мэр Харькова, движение метрополитена уже восстановили. Специалисты работают и в дальнейшем над стабилизацией ситуации.
Кроме того, из-за повреждения энергосистемы ввели графики аварийных отключений. А в вышеупомянутых районах снижена температура теплоносителя.
Этот шаг необходим для обеспечения циркуляции воды в системе и предотвращения размораживания сетей,
– объяснили в горсовете Харькова.
Также там заверили, что после оценки последствий вражеских атак аварийные бригады начнут восстановление.
Последние обстрелы Харькова: какие последствия?
В результате российской атаки 24 декабря в Харьковском районе погиб один человек и еще более 10 пострадали.
23 ноября вражеские дроны ударили по Харькову. Разрушения зафиксировали в Шевченковском и Салтовском районах. Там тоже погибли люди и была повреждена гражданская инфраструктура.