Атаки хуситов ударили по мировой экономике: сколько составила сумма убытков в 2024 году

Убытки мировой экономики составили примерно 200 миллиардов долларов США в 2024 году. Причиной стали атаки йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море.

Что известно об атаках хуситов

Эти атаки продолжились и в 2025 году, сообщает 24 канал со ссылкой на The Economist.

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В частности в прошлом году йеменские хуситы атаковали почти 200 судов и повредили более 40 из них.

Сейчас йеменские повстанцы частично контролируют вход в Баб-эль-Мандебский пролив и Суэцкий канал. Именно через него обычно проходит 12% мировой торговли.

Из-за подобных обстоятельств перевозки грузов в проливе упали на две третии. В то же время расходы мировой экономики составили примерно 200 миллиардов долларов США в 2024 году.

Обратите внимание! К тому же в течение прошлого года хуситы заставили суда следовать по маршруту вокруг Африки. А это удлинило путешествия из Азии в Европу на 6 000 км или на 10-14 дней.

Как атаки хуситов повлияли на экономику

Кроме того, из-за более длинных транзитных рейсов на высоких скоростях судна тратят больше топлива. То есть таким образом добавляется миллион долларов расходов на путешествие. Однако это до сих пор дешевле, чем использовать Красное море. Именно там цены на страхование выросли в 20 раз.

В частности цена доставки контейнера из Шанхая (Китай) в Роттердам (Нидерланды) достигла пика в июле 2024 года и достигла 8 200 долларов США. А это в пять раз больше среднего показателя в 2023 году.

Важно! То есть хуситы своими атаками увеличили расходы на доставку на минимум 175 миллиардов долларов США за десять месяцев до октября 2024 года.