28 августа, 14:05
ЕС ответит новыми санкциями на смертоносную атаку на Киев, фон дер Ляйен

Ирина Гайдук
  • ЕС планирует в ближайшее время утвердить 19-й пакет санкций против России, реагируя на атаку на Киев, которая задела офисы ЕС.
  • ЕС также продолжит работу над замороженными российскими активами, обсуждая возможности их использования для обороны и восстановления Украины.

В Евросоюзе отреагировали на массированную атаку России на Киев в ночь на 28 августа. Брюссель обещает усилить давление на страну-агрессора.

Как ЕС усилит давление на Россию?

Уже в ближайшее время ЕС планирует утвердить новый пакет санкций против России, который станет 19-м по счету. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает 24 Канал.

В своем заявлении руководительница Еврокомиссии осудила кровавую атаку российской армии на Киев.

Я возмущена атакой на Киев, которая также задела наши офисы в ЕС. Это была самая смертоносная ракетная атака на столицу с июля, 
– отметила фон дер Ляйен.

Она заверила, что ЕС продолжит "оказывать максимальное давление на Россию" из-за агрессии, Москвы, которая не прекращается.

Это означает усиление нашего режима санкций. Вскоре мы представим наш 19-й пакет жестких санкций, 
– подчеркнула президент ЕК.

Также она отметила, что параллельно будет продолжаться работа по замороженным российским активам. Страны Евросоюза обсудят, как можно использовать эти средства на нужды обороны и восстановления Украины.

Что известно об атаке на Киев?

  • В ночь на 28 августа Россия осуществила комбинированную атаку на Киев. Террористы применили дроны-камикадзе и различные виды ракет. Пострадали десятки людей в разных районах столицы, особенно в Дарницком районе, где прямым попадание было уничтожено часть пятиэтажки. По состоянию на 12:19 было известно о 15 погибших, среди них – 4 детей.
  • В результате обстрела пострадало здание представительства Европейского Союза в Киеве. Также разрушениям подвергся офис Британского совета и пока не может принимать посетителей.
  • Из-за массированной атаки повреждения получили два здания Главного управления Государственной налоговой службы. Удары задели также главный офис Банка "Кредит Днепр" и офис ОТП Банка, и двух его отделений.
  • Под обстрел попало и сортировочное депо "Новой почты". Серьезные ранения получили трое работников компании – они находятся в состоянии тяжелой и средней тяжести.