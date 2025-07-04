В Киеве из-за российской атаки разрушены две трансформаторные подстанции

В ночь на 4 июля Россия в очередной раз массированно атаковала Киев. В результате этого было повреждено оборудование ДТЭК и разрушены две трансформаторные подстанции.

В связи с этим без света осталось 3 тысячи семей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Какова ситуация с электроэнергией в Киеве

В ДТЭК говорят, что энергетики подключили все дома к резервным схемам питания. Сейчас все семьи снова со светом. Продолжаются работы по восстановлению оборудования.

Отметим, что массированная атака на Киев поразила шесть районов города. Один человек погиб, еще более 20 человек пострадали. Обломки дронов и ракет привели к пожарам и разрушениям в жилых и нежилых зонах, в частности, в учебном заведении и больнице.

Всего против Украины враг применил 539 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов, аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал", 6 баллистических ракет "Искандер-М/KN-2" и четыре крылатых ракеты "Искандер-К".

Кроме Киева, повреждения от дронов зафиксировали в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Киевской областях.