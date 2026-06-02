Разбитые окна и кабинеты: в Киеве российская атака повредила здание налоговой

В ночь на вторник, 2 июня, россияне массированно атаковали Украину, а основным направлением вражеского удара в очередной раз стал Киев. В частности, на правом берегу столицы пострадало здание налоговой.

Что известно о повреждениях

Детали рассказала исполняющая обязанности председателя ГНС Украины Леся Карнаух. Она также показала фото последствий очередного обстрела.

В здании выбиты окна, повреждены служебные кабинеты и другие помещения. Сейчас идет уборка и оценка разрушений.

Самое главное – среди наших работников здесь пострадавших нет. И это сегодня действительно самая важная новость,

– написала чиновница.

Атака повредила налоговую в Киеве: смотрите фото

Однако налогоплательщикам все же придется отложить визит в учреждение, ведь их обслуживание на этой локации временно невозможно. Обратиться можно в любой другой ЦОП – они работают по принципу экстерриториальности.

Карнаух отметила, что служба не впервые сталкивается с подобными испытаниями. Здание планируют восстановить, поэтому позже поврежденный центр вернется к привычной работе.

К слову, в разных районах Киева также пострадали дома, нежилые помещения и медучреждения, есть обвалы сооружений.

По состоянию на сейчас известно о шестерых погибших и десятках раненых. Люди продолжают обращаться в больницы.

Напомним! Во время предыдущей вражеской атаки 24 мая пострадала архитектурная жемчужина столицы – историческое здание Нацбанка, фундамент которого заложили еще в 1902 году. Кроме того, был изуродован фасад здания Главного управления ГНС.