Що відомо про пошкодження

Деталі розповіла виконувачка обов'язків голови ДПС України Леся Карнаух. Вона також показала фото наслідків чергового обстрілу.

У будівлі вибиті вікна, пошкоджені службові кабінети та інші приміщення. Наразі триває прибирання та оцінка руйнувань.

Найголовніше – серед наших працівників тут постраждалих немає. І це сьогодні справді найважливіша новина,

– написала посадовиця.

Атака пошкодила податкову в Києві: дивіться фото

Однак платникам податків усе ж доведеться відкласти візит до установи, адже їх обслуговування на цій локації тимчасово неможливе. Натомість звернутися можна до будь-якого іншого ЦОПа – вони працюють за принципом екстериторіальності.

Карнаух зазначила, що служба не вперше стикається з подібними випробуваннями. Будівлю планують відновити, тож згодом пошкоджений центр повернеться до звичної роботи.

До слова, у різних районах Києва також постраждали будинки, нежитлові приміщення й медзаклади, є обвали споруд.

Станом на зараз відомо про шестеро загиблих і десятки поранених. Люди продовжують звертатися до лікарень.

Нагадаємо! Під час попередньої ворожої атаки 24 травня постраждала архітектурна перлина столиці – історична будівля Нацбанку, фундамент якої заклали ще в 1902 році. Окрім того, було понівечено фасад споруди Головного управління ДПС.