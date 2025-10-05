Внаслідок російських ударів у ніч на 5 жовтня по Львову та області пошкоджено чимало об'єктів. Крім того, на одному з газових сховищ Львівської області виникла пожежа.

Какие критические объекты повреждены в результате атаки на Львовщину?

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, на территории Львова и области зафиксировано попадание по промышленным и энергетическим объектам, передает 24 Канал.

Поражены производственные и складские помещения, гараж, станция технического обслуживания, а также объекты энергетической инфраструктуры.

Отдельное возгорание возникло на одном из газовых хранилищ области, – говорится в сообщении. В Офисе добавили, что в результате этой атаки в селе Лапаевка Львовского района был разрушен жилой дом. К сожалению, есть погибшие, среди которых – 15-летняя девочка.

По словам мэра Львова Андрея Садового, по меньшей мере 7 промышленных предприятий подверглись обстрелам.

Едва ли не самый большой ущерб был нанесен по индустриальному парку Sparrow, где ущерб может достигать 20 миллионов долларов.

Пока известно, что людям, дома и квартиры, пострадавшим в результате атаки, будут выплачивать по 12 тысяч за окна и по 8 тысяч – за двери.

Что известно об атаке на Львов и область 5 октября?