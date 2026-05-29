Атака продолжалась целые сутки: Россия серьезно повредила несколько объектов Нафтогаза
Россия в очередной раз ударила по нефтегазовой инфраструктуре Нафтогаза. Атака на объекты компании продолжалась целые сутки и нанесла серьезные повреждения.
Какие последствия атаки врага на Нафтогаз
Под атаками врага оказались нефтегазовые объекты в Харьковской и Сумской области, сообщили в NaftogazUA.
Смотрите также Россияне сбросили авиабомбу на газопровод в Запорожской области, – Нафтогаз
Российские дроны нанесли удары сразу по нескольким активам. А по одному из объектов в Сумской области вражеские войска повторно всадили с интервалом всего в несколько часов.
В результате обстрелов на местах прилетов зафиксировали существенные повреждения.
Зафиксированы разрушения, на месте попаданий возникли пожары,
– сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
В компании отмечают, что атаки врага на важные газодобывающие объекты и нефтяную инфраструктуру Нафтогаза в четырех областях Украины продолжаются почти непрерывно.
Последние недели атаки на объекты Группы Нафтогаз стали систематическими. Почти ежедневными. Под ударами российских дронов находятся критически важные объекты в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях,
– подчеркнул Корецкий.
Ситуация в этих регионах остается сложной.
Обратите внимание! Наибольшие потери в последнее время Россия нанесла во время атаки на объекты Нафтогаза в Полтавской и Харьковской областях в ночь на 5 мая. Тогда в результате атаки загинуло трое сотрудников компании, а также двое спасателей ГСЧС, которые прибыли на ликвидацию пожара и попали под повторный обстрел.
Напомним, 23 мая Россия ударила по объектам критической инфраструктуры Нафтогаза в Харьковской и Полтавской областях. В результате атак оборудование получило серьезные повреждения, а на отдельных объектах вспыхнули масштабные пожары. В то же время персонал успели эвакуировать.
Утром 19 мая российская армия осуществила массированную атаку дронами по газовой инфраструктуре Черниговской области. Под удар попали несколько производственных площадок, где в результате попаданий было повреждено критически важное оборудование. Несмотря на интенсивность атаки, работники не пострадали.
Днем 18 мая и в ночь на 19 мая оккупанты также обстреливали объекты Нафтогаза на Днепропетровщине. Для ударов российские войска использовали баллистические ракеты и беспилотники, которые почти непрерывно атаковали активы компании в регионе. Тогда также удалось избежать жертв и пострадавших.
Еще раньше, 13 мая, российские обстрелы задели газовую инфраструктуру сразу в нескольких областях Украины. На Харьковщине дрон попал в газодобывающий объект, а на Житомирщине после атаки возник пожар на одной из производственных площадок. Работники компаний вследствие тех ударов не пострадали.