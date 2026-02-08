Российские войска ударили по объектам "Нафтогаза" на Полтавщине: есть попадания
- Российские войска ночью 8 февраля атаковали объекты "Нафтогаза" на Полтавщине, есть разрушения, но пострадавших нет.
- Это уже 19-я атака с начала 2026 года, пожары ликвидированы подразделениями ГСЧС.
В ночь на воскресенье, 8 февраля, российские войска совершили массированную атаку на объекты "Нафтогаза" в Полтавской области. К сожалению, в результате удара есть разрушения.
Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Какие последствия атаки на Полтавщине?
Сергей Корецкий заявил, что в результате ночной атаки есть попадания. По его словам, разрушениям подверглись активы и оборудование.
Пострадавших, к счастью, нет.
На месте – подразделения ГСЧС. Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки,
– добавил Корецкий.
По данным компании, это была уже 19-я целенаправленная атака российских войск на объекты "Нафтогаза" с начала 2026 года.
Россияне били по объектам "Нафтогаза" / Фото: ГСЧС Полтавщины
Ситуацию также прокомментировал начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич. По его словам, в Миргородском районе, в результате прямых попаданий и падения обломков БПЛА на нескольких объектах предприятия возникли возгорания. По состоянию на утро подразделения ГСЧС ликвидировали пожары.
Россияне снова атаковали Украину: что известно?
Ночью 8 февраля враг атаковал 101 ударным БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 1 локации.
Под ударом была в частности Одесская область. В результате атаки пострадал промышленный объект, также взрывной волной выбиты окна в религиозном сооружении.
На месте работали 62 пожарных и 15 единиц техники ГСЧС. От коммунального учреждения "Спасательно-водолазная служба" – 5 человек и 2 единицы техники.