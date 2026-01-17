Россия снова била по энергетике: в каких регионах самая сложная ситуация
- В результате атак России без электроснабжения остались часть потребителей в Одесской и Киевской областях, где энергетики работают над восстановлением.
- В Киеве и Киевской области действуют экстренные ограничения, а во многих регионах Украины введен режим чрезвычайной ситуации из-за постоянных атак.
Ночью 17 января российские войска в очередной раз нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атак без электроснабжения остались часть потребителей в Одесской и Киевской областях.
Энергетики, несмотря на сложные погодные условия, работают над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Минэнерго.
Смотрите также Горел объект инфраструктуры: Россия в очередной раз ударила по энергетике Одесской области
В каких регионах самая сложная ситуация со светом?
В Одесской области после вражеской атаки продолжаются восстановительные работы, одновременно в регионе продолжают действовать сетевые ограничения. Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области энергетики применяют экстренные ограничения, а ранее обнародованные графики почасовых отключений пока не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам возможно после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Кроме того, из-за непогоды без света остаются 20 населенных пунктов в Киевской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий электропередач.
Долгосрочно обесточенными из-за боевых действий остаются также потребители в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными обстрелами.
В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех потребителей, а также ограничения мощности для промышленности. В отдельных областях из-за высокого уровня потребления во время морозов вынужденно применяются экстренные отключения.
Из-за постоянных массированных атак России в украинской энергосистеме введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующие штабы уже начали работу, все службы работают в усиленном режиме. Энергетики призывают граждан максимально уменьшить потребление электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на систему.
Что известно о ночных обстрелах?
В ночь на 17 января российские БпЛА нанесли ущерб в Оболонском районе Киева, в частности в нежилой зоне и повредили технику. Жертв и пострадавших в результате атаки нет, а воздушную тревогу в Киеве объявили в 01:33, после чего были слышны взрывы.
Запорожье также попало под вражеский обстрел. В результате чего возникло возгорание на объекте инфраструктуры, но пострадавших нет.
Ночью 17 января российские войска снова ударили по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области. В результате атаки возник пожар, повреждено здание и автотранспорт.