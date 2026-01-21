Четыре региона под ударом: атаки врага нанесли новые обесточивания

Россия продолжает бить по украинским энергетическим объектам. Ночью и утром 21 января враг нанес удары по энергетике четырех регионов.

Какие последствия атаки врага?

На утро среды новые обесточивания произошли в Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Харьковской областях, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Сложной остается ситуация в энергосистеме Киева и Киевской области из-за предыдущей массированной атаки.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это пока позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу,

– отметили в ведомстве.

Как ограничивают потребление электроэнергии?

В результате предыдущих обстрелов энергетики российской армией 21 января во всех регионах Украины энергетики ограничивают электроснабжение:

действуют графики почасовых отключений для всех потребителей;

применяются графики ограничения мощности для промышленности.

В то же время из-за сложной ситуации в энергосистеме в некоторых регионах вводятся аварийные отключения света. В этих областях опубликованные ранее облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют.

Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме,

– отмечают в Укрэнерго.

Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме может меняться. Узнать актуальные отключения по своему адресу можно на официальных страницах облэнерго в регионе.

Где ситуация самая сложная?

Самая сложная ситуация в столице. Кроме последствий обстрелов, дополнительную нагрузку на энергосистему области оказывают морозы. Поэтому почасовые графики отключений не действуют, применяют сетевые ограничения, сообщает Минэнерго.

К восстановлению света и тепла привлекают аварийные бригады из других областей и Укрзализныци.

Продолжается пересмотр работы объектов критической инфраструктуры с целью высвобождения дополнительных объемов электроэнергии для бытовых потребителей. Киев получил 55 дополнительных генераторов из резервного хаба Минэнерго, ожидается поступление помощи от партнеров,

– отметили в ведомстве.

Также, как и в предыдущие недели, сложная ситуация в Одесской области. В регионе продолжают применять сетевые ограничения.

Важно! Вместе с тем потребление электроэнергии в Украине возросло. 21 января,на утро его уровень был на 4,5% выше, чем вчера. Поэтому энергетики призывают экономно потреблять электроэнергию и по возможности ограничить пользование мощными электроприборами, особенно в пиковые часы нагрузки.

Какие последствия последней атаки на Киев?