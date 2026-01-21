Четыре региона под ударом: атаки врага нанесли новые обесточивания
- На утро среды новые обесточивания зафиксировали в Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Харьковской областях из-за атак на энергетические объекты.
- Энергетики ограничивают электроснабжение, используя графики почасовых отключений, аварийные отключения и ограничения мощности для промышленности.
Россия продолжает бить по украинским энергетическим объектам. Ночью и утром 21 января враг нанес удары по энергетике четырех регионов.
Какие последствия атаки врага?
На утро среды новые обесточивания произошли в Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Харьковской областях, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Смотрите также Способна ли Россия создать катастрофу в Украине, полностью положив энергетику: ответ СНБО
Сложной остается ситуация в энергосистеме Киева и Киевской области из-за предыдущей массированной атаки.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это пока позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу,
– отметили в ведомстве.
Как ограничивают потребление электроэнергии?
В результате предыдущих обстрелов энергетики российской армией 21 января во всех регионах Украины энергетики ограничивают электроснабжение:
- действуют графики почасовых отключений для всех потребителей;
- применяются графики ограничения мощности для промышленности.
В то же время из-за сложной ситуации в энергосистеме в некоторых регионах вводятся аварийные отключения света. В этих областях опубликованные ранее облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют.
Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме,
– отмечают в Укрэнерго.
Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме может меняться. Узнать актуальные отключения по своему адресу можно на официальных страницах облэнерго в регионе.
Где ситуация самая сложная?
Самая сложная ситуация в столице. Кроме последствий обстрелов, дополнительную нагрузку на энергосистему области оказывают морозы. Поэтому почасовые графики отключений не действуют, применяют сетевые ограничения, сообщает Минэнерго.
К восстановлению света и тепла привлекают аварийные бригады из других областей и Укрзализныци.
Продолжается пересмотр работы объектов критической инфраструктуры с целью высвобождения дополнительных объемов электроэнергии для бытовых потребителей. Киев получил 55 дополнительных генераторов из резервного хаба Минэнерго, ожидается поступление помощи от партнеров,
– отметили в ведомстве.
Также, как и в предыдущие недели, сложная ситуация в Одесской области. В регионе продолжают применять сетевые ограничения.
Важно! Вместе с тем потребление электроэнергии в Украине возросло. 21 января,на утро его уровень был на 4,5% выше, чем вчера. Поэтому энергетики призывают экономно потреблять электроэнергию и по возможности ограничить пользование мощными электроприборами, особенно в пиковые часы нагрузки.
Какие последствия последней атаки на Киев?
Ночная массированная атака на Киев 20 января вызвала перебои в подаче тепла, воды и электроэнергии в жилые дома. Городской голова столицы Виталий Кличко сообщил, что без отопления остались 5 635 многоэтажек, при этом почти 80% из них уже пострадали во время обстрела Киева 9 января. Коммунальные службы оперативно работают над восстановлением поврежденной критической инфраструктуры.
По данным Нацполиции, ночной комбинированный удар был нацелен преимущественно на Левый берег столицы. Известно о повреждении одной многоэтажки в Днепровском районе, а также о травмированной 59-летней местной жительнице. Кроме того, обломки, падавших, повредили около 20 припаркованных автомобилей.
В то же время водоснабжение в Киеве удалось восстановить в полном объеме после атаки. Специалисты завершили ремонтные работы на водопроводных объектах, и система функционирует в обычном режиме, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.