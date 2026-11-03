Еще с этой ночи: продолжается одна из самых масштабных атак врага на энергетику

Украинская энергосистема вновь подверглась колоссальному удару со стороны врага. Ситуация вынудила операторов перейти к жестким ограничениям.

Что произошло в энергосистеме Украины

С ночи страна переживает одну из самых масштабных целенаправленных атак на энергетическую инфраструктуру, о чем официально сообщили в Укрэнерго.

С ночи продолжается одна из самых масштабных атак врага на энергетическую инфраструктуру страны,

– говорится в сообщении.

В частности, ситуация еще более осложнилась. Причиной стали сегодняшние обстрелы со стороны врага.

Только за последние 24 часа российские войска нанесли более 20 прицельных ударов по объектам генерации и передачи электроэнергии. Враг применил беспрецедентное количество средств поражения, поэтому оборудование магистральных сетей получило колоссальные повреждения в разных уголках страны.

В результате атак в ряде регионов Украины, в частности в Киеве, вынужденно применяются аварийные отключения электроэнергии.

Обратите внимание! В первую очередь будут запитываться объекты критической инфраструктуры.

В настоящее время энергетики делают все возможное, чтобы быстрее восстановить электроснабжение. Все службы работают в постоянной координации, а тысячи энергетиков с ночи устраняют последствия атак и восстанавливают электроснабжение.

Об изменении ситуации в Укрэнерго планируют дополнительно сообщить.

Напомним, что российская армия также массированно атаковала три ТЭС ДТЭК. Станции прекратили выработку электроэнергии, известно о масштабных разрушениях.

Самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдалась в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях. Однако враг в целом совершил атаку на десять регионов.