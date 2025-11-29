Россия снова атаковала энергетику: более 600 тысяч потребителей остались без света
- Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре в нескольких областях, что привело к обесточиванию более 600 тысяч потребителей.
- В Украине применяются графики почасовых отключений, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.
В ночь на 29 ноября Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве. А также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
В результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в столице, более 100 тысяч – в Киевской области и почти 8000 тысяч на Харьковщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Какие последствия атаки на энергетику?
В Минэнерго сообщили, что аварийно-восстановительные работы уже осуществляют там, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.
Во всех регионах Украины 29 ноября применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
В Укрэнерго отметили, что эта массированная атака стала седьмой за последние два месяца. Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. По состоянию на 8:30 его уровень был на 2,1% выше, чем в это же время в минувшую субботу – 22 ноября. Причиной является применение меньшего объема вынужденных ограничений в большинстве регионов.
Необходимость в экономном потреблении электроэнергии сохраняется. Украинцев просят ограничить пользование мощными электроприборами. А также, по возможности, перенести энергоемкие процессы на ночные часы.
Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).
Какова ситуация со светом в Украине?
29 ноября во всех областях Украины будут отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59, с объемом от 0,5 до 2,5 очередей.
В субботу, 29 ноября, по требованию Укрэнерго графики почасовых отключений в Киеве будут действовать в течение всех суток. В некоторых подчергах свет будут выключать только 1 раз за сутки, а в других – дважды.