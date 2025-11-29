Росія знову атакувала енергетику: понад 600 тисяч споживачів залишилися без світла
- Росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі в кількох областях, що призвело до знеструмлення понад 600 тисяч споживачів.
- В Україні застосовуються графіки погодинних відключень, енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.
У ніч на 29 листопада Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Києві. А також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.
Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у столиці, понад 100 тисяч – у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Які наслідки атаки на енергетику?
У Міненерго повідомили, що аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюють там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.
В усіх регіонах України 29 листопада застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
В Укренерго зазначили, що ця масована атака стала сьомою за останні два місяці. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Станом на 8:30 його рівень був на 2,1% вищим, ніж в цей же час минулої суботи – 22 листопада. Причиною є застосування меншого обсягу вимушених обмежень у більшості регіонів.
Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається. Українців просять обмежити користування потужними електроприладами. А також, за можливості, перенести енергомісткі процеси на нічні години.
Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).
Яка ситуація зі світлом в Україні?
29 листопада в усіх областях України будуть відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59, з обсягом від 0,5 до 2,5 черг.
У суботу, 29 листопада, на вимогу Укренерго графіки погодинних відключень у Києві діятимуть упродовж всієї доби. У деяких підчергах світло вимикатимуть лише 1 раз за добу, а в інших – двічі.