Шмигаль рассказал, как правительство планирует защитить ЧАЭС от ракетных атак россиян

Россия совершила дроновую атаку на ЧАЭС. Удар повредил саркофаг, закрывающий реактор. Пострадала именно внешняя обшивка.

Будет ли ЧАЭС оборудована дополнительной защитой

Украинское правительство увеличит финансирование для обеспечения безопасности на ЧАЭС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Россия в очередной раз прибегла к терроризму против атомных объектов. Дроновая атака на укрытие Чернобыльской АЭС – это попытка запугать Украину, Европу и мир.

Как отметил Шмыгаль, радиационная угроза в Чернобыльской зоне пока отсутствует. Продолжается ликвидация последствий.

Сегодня Правительство направляет более 1,5 миллиарда гривен на поддержку в безопасном состоянии укрытия ЧАЭС. Увеличиваем финансирование на 139 миллионов по сравнению с 2024 годом,

– подчеркнул премьер.