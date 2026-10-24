Дорогие "Ковры": в какие баснословные суммы обходятся России закрытия аэропортов из-за атак дронов

За восемь месяцев 2026 года аэропорты в России объявляли план "Ковер" из-за атак БПЛА 2860 раз, что в 4,5 раза больше, чем в прошлом году. Из-за отмены и задержек 24 тысяч рейсов убытки авиакомпаний достигли 275 миллиардов рублей.

Как сообщает Forbes, количество перенаправлений гражданских самолетов на запасные аэродромы в России выросло до 4–5 тысяч случаев по сравнению с 1174 годом ранее. Общая продолжительность действия специального режима ограничений, вводимого из-за угрозы беспилотников, увеличилась в 4,1 раза.

Что известно о закрытии российских аэропортов

География закрытий воздушного пространства России существенно расширилась, охватив Урал и Западную Сибирь. Кроме того, из-за введения ограничений в часы пикового расписания сотни самолетов вынуждены часами кружить в зонах ожидания или направляться в другие города.

Авиакомпании несут значительные убытки из-за вынужденного простоя техники и экипажей.

Самолеты стоят, персонал простаивает, но лизинг и зарплату нужно платить,

– говорят в России.

Генеральный директор компании RunAvia заявил, что прямые расходы на один перенаправленный рейс составляют от 1,1 до 3,4 миллиона рублей. Основная доля этих средств приходится на дополнительное топливо, обслуживание в альтернативных аэропортах, питание и проживание пассажиров в отелях.

По оценкам эксперта, в 2026 году авиакомпании столкнулись с 13 тысячами задержек и 11 тысячами полных отмен рейсов. Одна отмена обходится перевозчику от 15 до 23 миллионов рублей в виде упущенной выручки и компенсаций.

Чтобы уменьшить убытки, российские авиакомпании начали заранее задерживать вылеты в аэропортах отправления или отменять их еще до взлета. В частности, в S7 Group заявили об адаптации своих операционных процессов к работе в подобных условиях.

В то же время в "Аэрофлоте" и Министерстве транспорта России пытаются преуменьшить масштаб проблемы. Представители ведомства заявили, что закрытие аэропортов составляет лишь около 1% от общих расходов авиаотрасли.

Финансовую устойчивость российских перевозчиков частично поддерживает так называемый топливный демпфер – налоговое возмещение со стороны государства за каждую тонну керосина. Полученные выплаты покрывают около трети дополнительных расходов на авиационное топливо во время задержек.

Напомним, что 24 октября в аэропортах Москвы из-за угрозы атак БПЛА было задержано или отменено не менее 210 авиарейсов. Больше всего расписание изменилось в "Шереметьево", а на сайте "Домодедово" даже перестали работать сервисы.