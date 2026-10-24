Дорогі "Килими": у які шалені суми Росії обходяться закриття аеропортів через атаки дронів

Як повідомляє Forbes, кількість перенаправлень цивільних літаків на запасні аеродроми у Росії зросла до 4 – 5 тисяч випадків порівняно з 1174 роком раніше. Загальна тривалість дії спеціального режиму обмежень, який запроваджують через загрозу безпілотників, збільшилася у 4,1 раза.

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Що відомо про закриття російських аеропортів

Географія закриттів повітряного простору Росії суттєво розширилася, охопивши Урал та Західний Сибір. Окрім того, через запровадження обмежень у години пікового розкладу сотні літаків змушені годинами кружляти у зонах очікування або прямувати до інших міст.

Авіапідприємства зазнають значних втрат через вимушений простій техніки та екіпажів.

Літаки стоять, персонал простоює, але лізинг та зарплату треба платити– кажуть у Росії.

Генеральний директор компанії RunAvia заявив, що прямі витрати на один перенаправлений рейс сягають від 1,1 до 3,4 мільйона рублів. Основна частка цих коштів припадає на додаткове пальне, обслуговування в альтернативних аеропортах, харчування та проживання пасажирів у готелях.

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Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За оцінками експерта, у 2026 році авіакомпанії зіштовхнулися з 13 тисячами затримок та 11 тисячами повних скасувань рейсів. Одне скасування коштує перевізнику від 15 до 23 мільйонів рублів втраченої виручки та компенсацій.

Щоб зменшити збитки, російські авіакомпанії почали заздалегідь притримувати вильоти в аеропортах відправлення або скасовувати їх ще до злету. Зокрема в S7 Group заявили про адаптацію своїх операційних процесів до роботи в подібних умовах.

Водночас у Аерофлоті і міністерстві транспорту Росії намагаються применшити масштаб проблеми. Представники відомства заявили, що закриття аеропортів формують лише близько 1% від загальних витрат авіагалузі.

Фінансову стійкість російських перевізників частково підтримує так званий паливний демпфер – податкове відшкодування з боку держави за кожну тонну керосину. Отримані виплати покривають близько третини додаткових витрат на авіаційне пальне під час затримок.

Нагадаємо, що у аеропортах Москви 24 жовтня через загрозу атак БпЛА затримали або скасували щонайменше 210 авіарейсів. Найбільше розклад зазнав змін у "Шереметьєво", а на сайті "Домодєдово" навіть перестали працювати сервіси.