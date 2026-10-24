Україна знову спровокувала масштабний колапс в аеропортах Москви

Як пишуть росЗМІ, станом на обід суботи найбільше порушень графіка зафіксували у "Шереметьєво", де затримали або скасували 65 рейсів на виліт і 106 на приліт. Повітряне сполучення також зазнало суттєвих збоїв у "Внуково".

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Деталі авіаційного колапсу у Росії

У "Домодєдово" скасували один рейс і затримали ще щонайменше 25, а на офіційному сайті летовища перестала відкриватися головна сторінка.

Пасажири "Шереметьєво" скаржаться на повну відсутність офіційної інформації та складнощі з отриманням харчування, наголошуючи, що внутрішні рейси повністю заблоковані.

Проблеми виникли й з міжнародними напрямками: рейс із турецької Анталії, що прямував до російської столиці, перенаправили до Єкатеринбурга. У пресслужбі "Шереметьєво" заявили, що аеропорт змушений працювати за "скоригованим розкладом" через обмеження використання повітряного простору.

Обмеження на польоти в московському авіавузлі запроваджують уже не вперше за останні дні. Напередодні, 23 жовтня, у російській столиці вже призупиняли роботу всі чотири аеропорти через загрозу атак безпілотників.