За полгода Украина нанесла российской энергетике убытков на более чем 600 миллионов долларов

С 1 сентября 2024 года до 12 февраля 2025 года, благодаря украинским атакам, российская энергетика понесла убытки в размере не менее чем 60 миллиардов рублей. Согласно нынешнему курсу это ориентировочно 658 миллионов долларов.

Какие последствия атак Украины по российским энергообъектам

Также за эти полгода было сильно повреждено или уничтожено несколько десятков российских военных объектов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Обратите внимание! Статистика показывает, что как минимум 67% украинских ударов успешны. Точную цифру определить трудно, поскольку доказать причастность Украины к некоторым событиям – невозможно.

Насколько дальними были удары:

большинство ударов были осуществлены на расстояние 100 – 150 километров;

среднее расстояние ударов не превышает 650 километров;

"самыми глубокими" были четыре удара на 850 – 900 километров.

Заметьте! Несколько украинских дронов преодолели 1000 километров вглубь России.

Самым успешным месяцем за эти полгода был – сентябрь в 2024 году. В частности, тогда было полностью уничтожено два стратегических склада боеприпасов в Торопце и Тихорецке.

Если сначала Украина преимущественно атаковала военную инфраструктуру, то впоследствии ситуация изменилась. Постепенно атаки начали быть направлены именно на НПЗ.