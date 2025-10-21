США заинтересованы в совместной работе по атомной генерации в Украине, –Зеленский
- США заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в атомной генерации для укрепления энергетической безопасности региона.
- Украина сотрудничает с США по поставкам газа и имеет договоренности с несколькими странами для обеспечения энергетических потребностей.
США и Украина сотрудничают по проектам по энергетике. Среди направлений – атомная генерация, газ и нефть.
Проекты Украины и США в энергетике
У Соединенных Штатов есть существенный интерес к совместной работе в атомной генерации, сообщает сообщает сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.
По словам Зеленского, украинская инфраструктура может дать больше энергетической безопасности всему региону, поэтому США в этом заинтересованы.
В целом это уже часть значительно большей евроатлантической стратегии – энергорынок в Европе должен быть лишен не просто зависимости от российских энергоресурсов, но и от самого факта их поставки,
– говорит Президент.
Один из проектов атомной энергетики уже в разработке. Ранее Зеленский сообщал, что благодаря сотрудничеству с США Украина сможет достроить дополнительные 9 блоков из 15 запланированных, другие находятся в оккупации.
Что известно о сотрудничестве Украины и США по газу?
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на встрече с журналистами, что Украина будет сотрудничать с США по поставкам газа, сообщает 24 Канал.
По его словам, в сложной ситуации Украина должна быть готова найти газа на 2 миллиарда долларов. Понимание, где брать газ, уже есть:
- у премьер-министра Юлии Свириденко положительные договоренности с энергетическими компаниями в США;
- также есть договоренности со Словакией;
- Норвегия предоставит транш грантом по 100 миллионов долларов, и также выделит еще один январский транш.
Есть договоренность по американскому СПГ если мы захотим – он будет заходить из Польши. Дополнительный газ мы можем брать также из Греции, мы договаривались с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание также с другими странами, с Азербайджаном также есть. Из того, что я видел, – газовый вопрос будет решен,
– рассказал Зеленский.
По его словам, американские энергетические компании хотят выйти на украинский рынок. Один из примеров – это двусторонний газовый проект по СПГ-терминалу в Одессе. Газовый проект уже представили в Белом доме.
Что известно о состоянии энергосистемы в Украине?
Россия целенаправленно атакует газовую инфраструктуру Украины, что заставило Киев обратиться к США за помощью в виде импорта сжиженного природного газа (СПГ). Украина также планирует увеличить импорт газа на 30% после последних атак.
Украина ранее добывала 20 миллиардов кубометров газа в год, сосредотачивая добычу в Полтавской области. Российские удары уничтожили половину внутренней добычи природного газа Украины, поэтому может возникнуть дефицит.
Россияне все больше атакуют газовую инфраструктуру Украины, что может угрожать отопительному сезону. Дефицит газа возможен, поэтому Украина рассматривает закупку газа в Европе и накопление объемов в подземных хранилищах.