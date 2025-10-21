Укр Рус
Економіка Новини економіки США зацікавлені у спільній роботі щодо атомної генерації в Україні, – Зеленський
21 жовтня, 18:20
3

США зацікавлені у спільній роботі щодо атомної генерації в Україні, – Зеленський

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • США зацікавлені у співпраці з Україною в атомній генерації для зміцнення енергетичної безпеки регіону.
  • Україна співпрацює з США щодо поставок газу та має домовленості з кількома країнами для забезпечення енергетичних потреб.

США та Україна співпрацюють щодо проєктів з енергетики. Серед напрямків – атомна генерація, газ і нафта.

Проєкти України та США в енергетиці

У Сполучених Штатів є суттєвий інтерес до спільної роботи в атомній генерації, повідомляє повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

Дивіться також Десятки мільйонів збитків: яка ціна ударів по енергетиці для ДТЕК 

За словами Зеленського, українська інфраструктура може дати більше енергетичної безпеки всьому регіону, тому США в цьому зацікавлені. 

Загалом це вже частина значно більшої євроатлантичної стратегії – енергоринок у Європі має бути позбавлений не просто залежності від російських енергоресурсів, але й від самого факту їх постачання,
– говорить Президент.

Один з проєктів атомної енергетики вже у розробці. Раніше Зеленський повідомляв, що завдяки співпраці з США Україна зможе добудувати додаткові 9 блоків з 15 запланованих, інші знаходяться в окупації.

Що відомо про співпрацю України та США щодо газу?

Президент України Володимир Зеленський розповів на зустрічі з журналістами, що Україна співпрацюватиме з США щодо поставок газу, повідомляє 24 Канал.

За його словами, у складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів. Розуміння, де брати газ, уже є:

  • у прем'єр-міністерки Юлії Свириденко позитивні домовленості з енергетичними компаніями в США;
  • також є домовленості зі Словаччиною;
  • Норвегія надасть транш грантом по 100 мільйонів доларів, і також виділить ще один січневий транш.

Є домовленість щодо американського СПГ якщо ми захочемо – він буде заходити з Польщі. Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є розуміння також із іншими країнами, з Азербайджаном також є. З того, що я бачив, – газове питання буде вирішено,
– розповів Зеленський.

За його словами, американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок. Один із прикладів – це двосторонній газовий проєкт щодо СПГ-терміналу в Одесі. Газовий проєкт вже представили у Білому домі.

Що відомо про стан енергосистеми в Україні?

  • Росія цілеспрямовано атакує газову інфраструктуру України, що змусило Київ звернутися до США за допомогою у вигляді імпорту скрапленого природного газу (СПГ). Україна також планує збільшити імпорт газу на 30% після останніх атак.

  • Україна раніше видобувала 20 мільярдів кубометрів газу на рік, зосереджуючи видобуток у Полтавській області. Російські удари знищили половину внутрішнього видобутку природного газу України, тому може виникнути дефіцит.

  • Росіяни все більше атакують газову інфраструктуру України, що може загрожувати опалювальному сезону. Дефіцит газу можливий, тож Україна розглядає закупівлю газу в Європі та нагромадження обсягів у підземних сховищах.