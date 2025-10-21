Проєкти України та США в енергетиці

У Сполучених Штатів є суттєвий інтерес до спільної роботи в атомній генерації, повідомляє повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

За словами Зеленського, українська інфраструктура може дати більше енергетичної безпеки всьому регіону, тому США в цьому зацікавлені.

Загалом це вже частина значно більшої євроатлантичної стратегії – енергоринок у Європі має бути позбавлений не просто залежності від російських енергоресурсів, але й від самого факту їх постачання,

– говорить Президент.

Один з проєктів атомної енергетики вже у розробці. Раніше Зеленський повідомляв, що завдяки співпраці з США Україна зможе добудувати додаткові 9 блоків з 15 запланованих, інші знаходяться в окупації.

Що відомо про співпрацю України та США щодо газу?

Президент України Володимир Зеленський розповів на зустрічі з журналістами, що Україна співпрацюватиме з США щодо поставок газу, повідомляє 24 Канал.

За його словами, у складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів. Розуміння, де брати газ, уже є:

у прем'єр-міністерки Юлії Свириденко позитивні домовленості з енергетичними компаніями в США;

також є домовленості зі Словаччиною;

Норвегія надасть транш грантом по 100 мільйонів доларів, і також виділить ще один січневий транш.

Є домовленість щодо американського СПГ якщо ми захочемо – він буде заходити з Польщі. Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є розуміння також із іншими країнами, з Азербайджаном також є. З того, що я бачив, – газове питання буде вирішено,

– розповів Зеленський.

За його словами, американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок. Один із прикладів – це двосторонній газовий проєкт щодо СПГ-терміналу в Одесі. Газовий проєкт вже представили у Білому домі.

