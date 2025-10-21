Проєкти України та США в енергетиці
У Сполучених Штатів є суттєвий інтерес до спільної роботи в атомній генерації, повідомляє повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.
За словами Зеленського, українська інфраструктура може дати більше енергетичної безпеки всьому регіону, тому США в цьому зацікавлені.
Загалом це вже частина значно більшої євроатлантичної стратегії – енергоринок у Європі має бути позбавлений не просто залежності від російських енергоресурсів, але й від самого факту їх постачання,
– говорить Президент.
Один з проєктів атомної енергетики вже у розробці. Раніше Зеленський повідомляв, що завдяки співпраці з США Україна зможе добудувати додаткові 9 блоків з 15 запланованих, інші знаходяться в окупації.
Що відомо про співпрацю України та США щодо газу?
Президент України Володимир Зеленський розповів на зустрічі з журналістами, що Україна співпрацюватиме з США щодо поставок газу, повідомляє 24 Канал.
За його словами, у складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів. Розуміння, де брати газ, уже є:
- у прем'єр-міністерки Юлії Свириденко позитивні домовленості з енергетичними компаніями в США;
- також є домовленості зі Словаччиною;
- Норвегія надасть транш грантом по 100 мільйонів доларів, і також виділить ще один січневий транш.
Є домовленість щодо американського СПГ якщо ми захочемо – він буде заходити з Польщі. Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є розуміння також із іншими країнами, з Азербайджаном також є. З того, що я бачив, – газове питання буде вирішено,
– розповів Зеленський.
За його словами, американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок. Один із прикладів – це двосторонній газовий проєкт щодо СПГ-терміналу в Одесі. Газовий проєкт вже представили у Білому домі.
Що відомо про стан енергосистеми в Україні?
Росія цілеспрямовано атакує газову інфраструктуру України, що змусило Київ звернутися до США за допомогою у вигляді імпорту скрапленого природного газу (СПГ). Україна також планує збільшити імпорт газу на 30% після останніх атак.
Україна раніше видобувала 20 мільярдів кубометрів газу на рік, зосереджуючи видобуток у Полтавській області. Російські удари знищили половину внутрішнього видобутку природного газу України, тому може виникнути дефіцит.
Росіяни все більше атакують газову інфраструктуру України, що може загрожувати опалювальному сезону. Дефіцит газу можливий, тож Україна розглядає закупівлю газу в Європі та нагромадження обсягів у підземних сховищах.