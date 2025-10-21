Проекты Украины и США в энергетике

У Соединенных Штатов есть существенный интерес к совместной работе в атомной генерации, сообщает сообщает сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

По словам Зеленского, украинская инфраструктура может дать больше энергетической безопасности всему региону, поэтому США в этом заинтересованы.

В целом это уже часть значительно большей евроатлантической стратегии – энергорынок в Европе должен быть лишен не просто зависимости от российских энергоресурсов, но и от самого факта их поставки,

– говорит Президент.

Один из проектов атомной энергетики уже в разработке. Ранее Зеленский сообщал, что благодаря сотрудничеству с США Украина сможет достроить дополнительные 9 блоков из 15 запланированных, другие находятся в оккупации.

Что известно о сотрудничестве Украины и США по газу?

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на встрече с журналистами, что Украина будет сотрудничать с США по поставкам газа, сообщает 24 Канал.

По его словам, в сложной ситуации Украина должна быть готова найти газа на 2 миллиарда долларов. Понимание, где брать газ, уже есть:

у премьер-министра Юлии Свириденко положительные договоренности с энергетическими компаниями в США;

также есть договоренности со Словакией;

Норвегия предоставит транш грантом по 100 миллионов долларов, и также выделит еще один январский транш.

Есть договоренность по американскому СПГ если мы захотим – он будет заходить из Польши. Дополнительный газ мы можем брать также из Греции, мы договаривались с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание также с другими странами, с Азербайджаном также есть. Из того, что я видел, – газовый вопрос будет решен,

– рассказал Зеленский.

По его словам, американские энергетические компании хотят выйти на украинский рынок. Один из примеров – это двусторонний газовый проект по СПГ-терминалу в Одессе. Газовый проект уже представили в Белом доме.

