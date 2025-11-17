Аудит Энергоатома начался: Свириденко рассказала, когда будут готовы промежуточные результаты

В правительстве обсудили проведение государственного финансового контроля госпредприятий энергетической сферы с главой Госаудитслужбы Аллой Басалаевой. В частности уже начался аудит НАЭК "Энергоатом".

Что известно об аудите Энергоатома?

Это сейчас является основным приоритетом, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Государственная аудиторская служба Украины проверит деятельность непосредственно аппарата управления предприятия, 10 его филиалов, в частности трех АЭС, за 2023 – 2025 годы. Промежуточные результаты аудита должны быть готовы уже в декабре.

Материалы аудита будут направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования,

– сообщила Свириденко.

Параллельно началась подготовка аудита на других предприятиях:

ООО "Оператор ГТС Украины"; ПАО "Центрэнерго"; АО "Укргаздобыча".

Согласно словам Юлии Свириденко, правительство ожидает регулярных отчетов о ходе всех проверок ежемесячно в течение всего периода.

Мы будем действовать оперативно, если будут выявлены нарушения,

– отметила политик.

Заметьте! В правительстве стремятся обеспечить полную прозрачность государственных предприятий.

Напомним, что сегодня Юлия Свириденко также сообщила, что на заседании Правительства утвердили план действий для обновления состава наблюдательных советов и исполнительных органов субъектов хозяйствования топливно-энергетического комплекса.

Таким образом продолжается полная перезагрузка энергетического сектора.

Ключевая задача, как написала премьер-министр Украины, это обновление менеджмента через формирование нового состава наблюдательных советов всех государственных компаний энергетического сектора. О состоянии выполнения плана планируют регулярно отчитываться.

Координирует выполнение этого плана Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Важно! Первоочередная задача на этой неделе – это утвердить новый наблюдательный совет Энергоатома.

Что еще известно о ситуации?