17 ноября, 18:46
Аудит Энергоатома начался: Свириденко рассказала, когда будут готовы промежуточные результаты

Валерия Моргун
Основні тези
  • Аудит НАЭК "Энергоатом" охватывает проверку деятельности управления и 10 филиалов, включая три АЭС, за 2023 – 2025 годы, с промежуточными результатами в декабре.
  • Материалы аудита будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам, а правительство ожидает ежемесячных отчетов о проверках.

В правительстве обсудили проведение государственного финансового контроля госпредприятий энергетической сферы с главой Госаудитслужбы Аллой Басалаевой. В частности уже начался аудит НАЭК "Энергоатом".

Что известно об аудите Энергоатома?

Это сейчас является основным приоритетом, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Государственная аудиторская служба Украины проверит деятельность непосредственно аппарата управления предприятия, 10 его филиалов, в частности трех АЭС, за 2023 – 2025 годы. Промежуточные результаты аудита должны быть готовы уже в декабре.

Материалы аудита будут направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования,
– сообщила Свириденко.

Параллельно началась подготовка аудита на других предприятиях:

  1. ООО "Оператор ГТС Украины";
  2. ПАО "Центрэнерго";
  3. АО "Укргаздобыча".

Согласно словам Юлии Свириденко, правительство ожидает регулярных отчетов о ходе всех проверок ежемесячно в течение всего периода.

Мы будем действовать оперативно, если будут выявлены нарушения,
– отметила политик.

Заметьте! В правительстве стремятся обеспечить полную прозрачность государственных предприятий.

Напомним, что сегодня Юлия Свириденко также сообщила, что на заседании Правительства утвердили план действий для обновления состава наблюдательных советов и исполнительных органов субъектов хозяйствования топливно-энергетического комплекса.

Таким образом продолжается полная перезагрузка энергетического сектора.

Ключевая задача, как написала премьер-министр Украины, это обновление менеджмента через формирование нового состава наблюдательных советов всех государственных компаний энергетического сектора. О состоянии выполнения плана планируют регулярно отчитываться.

Координирует выполнение этого плана Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Важно! Первоочередная задача на этой неделе – это утвердить новый наблюдательный совет Энергоатома.

Что еще известно о ситуации?

  • Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал не менее 5 решений по управлению сферой энергетики на фоне скандала из-за коррупции.

  • Зеленский и Свириденко провели онлайн-совещание относительно дальнейших решений для очистки и перезагрузки управления сферой энергетики и связанными с этой сферой институтами.