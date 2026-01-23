Аварийные отключения света: почему их ввели и когда отменят
- Аварийные отключения электроэнергии в Украине вызванные массированными атаками на электростанции и подстанции.
- Энергетики работают над восстановлением, и ожидается, что ограничения будут отменены после завершения ремонтных работ.
Утром в пятницу, 23 января, ситуация в энергосистеме Украины существенно осложнилась. В частности, в большинстве регионов страны вынужденно были применены аварийные отключения электроэнергии.
Что происходит сейчас с энергосистемой Украины?
Главная причина этих вынужденных отключений электроэнергии – это последствия массированных ракетно-дронных атак как электростанции, так и на подстанции систем передачи и распределения электроэнергии, о чем отметили в Укрэнерго.
Энергосистема все еще оправляется от нанесенных ударов. Сегодня утром ситуация осложнилась, потому что сразу несколько объектов генерации, к сожалению, вышли в аварийный ремонт,
– объяснили в сообщении.
Почему же так происходит? Сейчас оборудование в Украине работает "на пределе возможного".
Из-за предыдущих повреждений и разрушений в результате атак России уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить украинцев светом. Но эти блоки нуждаются в остановке для ремонтау.
Поэтому диспетчеры были вынуждены применить аварийные отключения, чтобы:
- сохранить баланс в энергосистеме;
- не допустить неконтролируемых обесточиваний.
Важно! Неконтролируемые отключения грозят долгосрочным выходом из строя высоковольтного оборудования.
Какой сейчас по ситуации прогноз?
Энергетики уже работают над восстановлением. В частности ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть генерирующие мощности в сеть.
Мы ожидаем, что в ближайшее время завершатся восстановительные работы на отдельных объектах, что позволит отменить аварийные ограничения и вернуться к плановым графикам почасовых отключений в большинстве регионов,
– рассказали в Укрэнерго.
Обратите внимание! Украинцев просят с пониманием отнестись к ситуации и потреблять 23 января электроэнергию максимально рационально.
Напомним, что украинцам также посоветовали сделать запас воды, еды и лекарств. Такое сообщение опубликовали в соцсетях МВД 22 января.
Населению порекомендовали сделать дома запас на 3-5 суток:
- питьевой и технической воды;
- продуктов длительного хранения;
- необходимых медикаментов.
Также в МВД заявили, что в первую очередь следует подготовить чемодан первой необходимости, в котором должны быть документы, теплые вещи, аптечка, средства обогрева, средства личной гигиены и необходимое количество наличных.
Проверьте уровень заряда дополнительных источников питания, техническое состояние транспорта и наличие горючего,
– добавили в заметке.
Также украинцев призвали:
- позаботиться о домашних любимцах – обеспечить для них запас корма;
- подготовиться к усиленным мерам безопасности, в частности следить за сообщениями власти, позаботиться о безопасности детей и ограничьте пребывание на улице без необходимости в темное время суток;
- во время перебоев с отоплением и светом придерживаться базовых правил обогрева дома.
Обратите внимание! В МВД добавили, что не следует пытаться обогреть всю квартиру. Наоборот – следует находиться в одной, желательно самой маленькой комнате. Также нужно одеваться в несколько слоев, использовать грелки и поддерживать легкую физическую активность.
Что еще следует знать о ситуации в энергетике страны?
- Если россияне попытаются полностью уничтожить ключевые объекты генерации тепла и света, то ситуация в Киеве станет очень сложной. В частности для жителей Левого берега, где немало домов, которые полностью зависят от электричества. Ситуация станет лучше, когда закончатся морозы, а световой день в Украине начнет увеличиваться.
- В частности есть условия, при которых продолжительность отключений света будет уменьшаться. Первая – это наличие достаточного количества средств для противодействия российским обстрелам. Вторая – постепенное введение в эксплуатацию как можно большего количества малых энергетических установок, присоединенных к объединенной энергетической системе Украины.