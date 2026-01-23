Аварийные отключения света: почему их ввели и когда отменят

Утром в пятницу, 23 января, ситуация в энергосистеме Украины существенно осложнилась. В частности, в большинстве регионов страны вынужденно были применены аварийные отключения электроэнергии.

Что происходит сейчас с энергосистемой Украины?

Главная причина этих вынужденных отключений электроэнергии – это последствия массированных ракетно-дронных атак как электростанции, так и на подстанции систем передачи и распределения электроэнергии, о чем отметили в Укрэнерго.

Энергосистема все еще оправляется от нанесенных ударов. Сегодня утром ситуация осложнилась, потому что сразу несколько объектов генерации, к сожалению, вышли в аварийный ремонт,

– объяснили в сообщении.

Почему же так происходит? Сейчас оборудование в Украине работает "на пределе возможного".

Из-за предыдущих повреждений и разрушений в результате атак России уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить украинцев светом. Но эти блоки нуждаются в остановке для ремонтау.

Поэтому диспетчеры были вынуждены применить аварийные отключения, чтобы:

сохранить баланс в энергосистеме; не допустить неконтролируемых обесточиваний.

Важно! Неконтролируемые отключения грозят долгосрочным выходом из строя высоковольтного оборудования.

Какой сейчас по ситуации прогноз?

Энергетики уже работают над восстановлением. В частности ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть генерирующие мощности в сеть.

Мы ожидаем, что в ближайшее время завершатся восстановительные работы на отдельных объектах, что позволит отменить аварийные ограничения и вернуться к плановым графикам почасовых отключений в большинстве регионов,

– рассказали в Укрэнерго.

Обратите внимание! Украинцев просят с пониманием отнестись к ситуации и потреблять 23 января электроэнергию максимально рационально.

Напомним, что украинцам также посоветовали сделать запас воды, еды и лекарств. Такое сообщение опубликовали в соцсетях МВД 22 января.

Населению порекомендовали сделать дома запас на 3-5 суток:

питьевой и технической воды; продуктов длительного хранения; необходимых медикаментов.

Также в МВД заявили, что в первую очередь следует подготовить чемодан первой необходимости, в котором должны быть документы, теплые вещи, аптечка, средства обогрева, средства личной гигиены и необходимое количество наличных.

Проверьте уровень заряда дополнительных источников питания, техническое состояние транспорта и наличие горючего,

– добавили в заметке.

Также украинцев призвали:

позаботиться о домашних любимцах – обеспечить для них запас корма;

подготовиться к усиленным мерам безопасности, в частности следить за сообщениями власти, позаботиться о безопасности детей и ограничьте пребывание на улице без необходимости в темное время суток;

во время перебоев с отоплением и светом придерживаться базовых правил обогрева дома.

Обратите внимание! В МВД добавили, что не следует пытаться обогреть всю квартиру. Наоборот – следует находиться в одной, желательно самой маленькой комнате. Также нужно одеваться в несколько слоев, использовать грелки и поддерживать легкую физическую активность.

Что еще следует знать о ситуации в энергетике страны?