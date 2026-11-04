Отключение света: почему украинцы могут оставаться без электроенергии до 20 часов

Вражеские удары по энергетике заставляют систему работать на пределе возможностей, что приводит к непредсказуемым сбоям. Даже после успешного ремонта главных подстанций в домах может внезапно пропадать напряжение.

Почему свет может пропадать на сутки

Аварийные отключения электроэнергии из-за российского террора могут длиться от 6 до 20 часов подряд, о чем рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Например, после удара по высоковольтной подстанции на 330 киловольт транзит восстанавливают за 6–7 часов. Однако при запуске из-за резкой нагрузки может выйти из строя более старая распределительная подстанция на 35 киловольт, которая не рассчитана на постоянные включения и выключения.

Пока бригада доедет и починит ее, проходит еще 3–5 часов. А когда ток наконец подают в дома, жильцы одновременно включают все приборы, что приводит к взрыву местной электрощитовой.

Обратите внимание! В результате конкретный дом остается без питания почти сутки, хотя для национальной энергосистемы это не является критической аварией.

В целом ситуация находится под контролем. По крайней мере, на сегодняшний день мы выигрываем это соревнование: кто быстрее – они разрушают или мы восстанавливаем. Но в то же время могут возникать отдельные сложные ситуации – в конкретных районах, микрорайонах или городках,

– пояснил Харченко.

Кому грозят самые длительные отключения электроэнергии

Устойчивость к таким локальным авариям напрямую зависит от размера населенного пункта. У больших городов значительно больший запас прочности и резервные линии электроснабжения.

Например, полностью уничтожить электроснабжение Киева практически невозможно. Александр Харченко подчеркнул: там всегда найдется альтернативный вариант переброски напряжения.

Важно! Зато в небольших городках, таких как условный Тростянец, враг реально может уничтожить все источники электричества, из-за чего люди рискуют остаться без света на два–три дня.

Что известно о последних ударах по энергосистеме

Россия не прекращает целенаправленно разрушать украинские генерирующие мощности. В частности, в начале ноября враг массированно атаковал три теплоэлектростанции ДТЭК, нанеся им масштабные разрушения.

А 4 ноября стало известно, что АЭС в Украине снизили мощности своей генерации в результате атак врага.