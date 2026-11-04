Відключення світла: чому українці можуть залишатися без електроенергії до 20 годин

Чому світло може зникати на добу

Аварійні відключення електроенергії через російський терор можуть тривати від 6 до 20 годин поспіль, про що розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Adv

популярні відео

Наприклад, після удару по високовольтній підстанції на 330 кіловольт транзит відновлюють за 6 – 7 годин. Проте під час запуску через різке навантаження може вийти з ладу старіша розподільча підстанція на 35 кіловольт, яка не розрахована на постійні вмикання та вимикання.

Поки бригада доїде та полагодить її, минає ще 3 – 5 годин. А коли струм нарешті подають у будинки, мешканці одночасно вмикають усі прилади, що призводить до вибуху місцевої електрощитової.

Зауважте! У результаті конкретний будинок залишається без живлення майже добу, хоча для національної енергосистеми це не є критичною аварією.

В цілому ситуація контрольована. Щонайменше на сьогодні ми виграємо це змагання, хто швидше: вони руйнують чи ми відновлюємо. Але разом з тим можуть бути окремі складні ситуації – в конкретних районах, мікрорайонах чи містечках– пояснив Харченко.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Кому загрожують найдовші блекаути

Стійкість до таких локальних аварій безпосередньо залежить від розміру населеного пункту. Великі міста мають значно більший запас міцності та резервні лінії живлення.

Наприклад, повністю знищити живлення для Києва майже неможливо. Олександр Харченко наголосив: там завжди знайдеться альтернативний варіант перекидання напруги.

Важливо! Натомість у невеликих містечках, таких як умовний Тростянець, ворог реально може знищити всі джерела електрики, через що люди ризикують сидіти без світла по два – три дні.

Що відомо про останні удари по енергосистемі

Росія не припиняє цілеспрямовано руйнувати українську генерацію. Зокрема, на початку листопада ворог масовано атакував три теплоелектростанції ДТЕК, завдавши їм масштабних руйнувань.

А 4 листопада стало відомо, що АЕС в Україні знизили потужності своєї генерації внаслідок атак ворога.