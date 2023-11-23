Из-за ситуации на польской границе в Украине дорожает автогаз

Сейчас рынок автомобильного газа в Украине переживает кризис, связанный с блокадой польской границы. Топливо дорожает, а его запас исчерпывается.

Что происходит на АЗС

По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, наиболее массово в половине областей страны исчез газ в сети "Привата", а там, где остался, стоит 39,6 гривны за литр.

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Еще в начале месяца цена составляла 29,31 гривны за литр.

Была у меня иллюзия, что пик кризиса на рынке сжиженного газа мы уже прошли. Но как свидетельствует свежий мониторинг ситуации, говорить об этом еще рано,

– говорит Куюн.

Перебои также наблюдаются на заправках UPG, Socar, MOTTO, БРСМ и Авантаж.

Причина – в польской границе

Именно через польскую границу автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа. В целом, стоимость газа уже выросла на 30%.

И учитывая долю поставок с польской границы, заместить эти поставки сейчас достаточно сложно. В настоящее время трейдеры ищут другие пути перевозки газа.

Сколько стоит горючее

Когда в Украину ввезут достаточное количество сырья, цена станет падать.

Средние цены литра горючего по Украине, по данным "Консалтинговой группы А-95" по состоянию на 23 ноября: