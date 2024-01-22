За выходные снизились розничные цены на автогаз
22 января 2024, 21:04Читати новину українською
Источник:Enkorr
В выходные средняя розничная цена на автогаз снизилась на 11 копеек. На некоторых АЗС удешевление достигло 1,5 гривны за литр.
Как изменились цены на автогаз
Средняя розничная цена на автогаз снизилась на 0,11 копеек за литр за литр в течение выходных - 19-22 января. В среднем она составляла 27,78 гривны за литр.
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Изменения в ценах по сетям АЗС:
- Наибольшее снижение было в сети "Рур групп": на 1,5 гривны за литр - до 28,00 гривен за литр.
- Меньшее падение цен у «БРСМ-Нефть»: на 15 копеек за литр — до 26,68 гривны за литр.
- В сетях KLO, "Кворум", BVS и Green Wave: снижение на 50 копеек за литр.
- В ZOG и "Автотранс": цены уменьшились на 1 гривну за литр и 0,8 гривны за литр - до 27,00 гривен за литр и 27,18 гривен за литр соответственно.
- В сети Amic: снижение на 41 копейку - до 27,25 гривны за литр.