За выходные снизились розничные цены на автогаз

В выходные средняя розничная цена на автогаз снизилась на 11 копеек. На некоторых АЗС удешевление достигло 1,5 гривны за литр.

Как изменились цены на автогаз

Средняя розничная цена на автогаз снизилась на 0,11 копеек за литр за литр в течение выходных - 19-22 января. В среднем она составляла 27,78 гривны за литр.

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Изменения в ценах по сетям АЗС: