Один вид горючего существенно подешевел: какова цена бензина, дизеля и автогаза 21 июля

Цена автогаза существенно снизилась 21 июля. Самое выгодное предложение сегодня у компании "Авантаж 7". Детальнее о средней цене бензина дизеля и автогаза на АЗС, рассказываем далее.

Цена горючего на АЗС 21 июля

Бензин А-95 – 50,52 гривны за литр (+6 копеек против 20 июля).

– 50,52 гривны за литр (+6 копеек против 20 июля). Бензин А-92 – 49,45 гривны за литр (-10 копеек).

– 49,45 гривны за литр (-10 копеек). Дизельное топливо – 55,27 56,67 гривны за литр (-1,4 гривны).

– 55,27 56,67 гривны за литр (-1,4 гривны). Автогаз – 30,36 гривны за литр (-2,46 гривны).

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Цена автогаза существенно снизилась 21 июля

Средняя розничная цена автогаза на АЗС снизилась до 30,36 гривны за литр за сутки (с 20 по 21 июля). Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Больше всего за сутки цену снизила компания "Катрал" – на 2,10 гривны. Однако самое выгодное предложение 21 июля у компании "Авантаж 7".

На BVS автогаз подешевел до 29,79 гривны за литр, на 2 гривны за литр за сутки.

Сеть ОККО снизила цену на 1,33 гривны за литр до 29,74 гривны за литр.

Сеть AMIC снизила цену на 1,18 гривны до 29,49 гривны за литр.

На станциях "БРСМ-Нефти" – на 99 копеек, до 29,15 гривны за литр.

Shell – на 0,95 грн. до 29,59 гривны за литр.

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