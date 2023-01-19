Автогаз продолжает дешеветь: в сутки цена упала почти на всех АЗС

Тенденция к удешевлению топлива продолжается. За последние сутки автогаз упал в цене на многих украинских АЗС.

Снижение цены продолжается с середины месяца и касается всех видов топлива. Это влечет за собой недавнее удешевление нефти, а также интенсивные поставки топлива в Украину.

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Как изменилась цена автогаза

В настоящее время средневзвешенная цена автогаза составила 27,65 гривны, что на 90 копеек дешевле, чем еще неделю назад. Со вчерашнего дня на АЗК "Укрнафта" топливо подешевело на 1,45 гривны, а на ZOG – почти 2 гривны.

На АЗК премиум-класса ОККО, WOG и Socar автогаз подешевел на 0,09 гривны, 0,20 гривны и 0,13 гривны – до 28,26 гривны, 28,28 гривны и 27/98 гривны соответственно.

Цены автогаза на 19 января / Enkorr

Также значительное удешевление произошло на автозаправках РУР групп, Фактор и Нефтек – на 1, 1,10 и 0,50 гривны соответственно.

В течение недели с 6 по 13 января средняя цена автогаза снизилась на 93 копейки. Стоимость на 12 украинских АЗК уменьшилась более чем на 1 гривну.

Напомним, раньше мы писали о том, что в период с 6 по 9 января средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась на 0,18 гривны за литр. На 40 – 88 копеек за литр подешевел автогаз и в сетях KLO, UPG, "Рур групп", "Авантаж 7" и "Овис".