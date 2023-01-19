Спадання ціни триває з середини палива і стосується усіх видів палива. Це спричиняється нещодавнім подешевшанням нафти, а також інтенсивними постачаннями палива до України.

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Як змінилася ціна автогазу

Наразі середньозважена ціна автогазу становить 27,65 гривні, що на 90 копійок дешевше, ніж ще тиждень тому. Відучора на АЗК "Укрнафта" паливо здешевшало на 1,45 гривні, а на ZOG подешевшання склало майже 2 гривні.

На АЗК преміумкласу ОККО, WOG і Socar автогаз здешевшав на 0,09 гривні, 0,20 гривні й 0,13 гривні – до 28,26 гривні, 28,28 гривні й 27/98 гривні відповідно.

Ціни автогазу станом на 19 січня / Enkorr

Також значне подешевшання відбулося на автозаправках РУР груп, Фактор і Нефтек – на 1, 1,10 та 0,50 гривні відповідно.

Протягом тижня з 6 по 13 січня середня ціна автогазу зменшилася на 93 копійки. Вартість на 12 українських АЗК зменшилася на більш ніж 1 гривню.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у період з 6 по 9 січня середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС зменшилась на 0,18 гривні за літр. На 40 – 88 копійок за літр здешевшав автогаз і в мережах KLO, UPG, "Рур груп", "Авантаж 7" й "Овіс".