Кому из ВПЛ автоматически продлят выплаты с 1 июня

В Украине ВПЛ могут получать государственную помощь: 3 тысячи гривен в месяц для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для взрослых. С 1 июня помощь некоторым категориям переселенцев будет продлена автоматически на следующие шесть месяцев.

Кому выплаты продлят автоматически

С 1 июня выплаты ВПЛ автоматически продлят для тех лиц, у кого помощь была назначена еще три месяца назад. Кроме того, оказывать помощь будут по заявлению на продолжение выплат.

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Помощь предусмотрена для таких категорий ВПЛ:

Лица с серьезными заболеваниями, которым не присвоен статус лица с инвалидностью;

Дети, которые находятся в семьях патронатных воспитателей;

Патронатные воспитатели;

Дети, которые временно проживают в семьях родственников, знакомых, приемных семьях или в детских домах семейного типа.

Выплаты могут предоставляться и другим категориям, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не превышает 9 444 гривны.

Среди них:

Лица, которые занимаются ребенком до трех лет или ребенком, который нуждается в особом уходе, до шести лет;

Семьи с детьми в возрасте до 18 лет и/или студентами до 23 лет, которые учатся по дневной или дуальной форме в профессиональных (профессионально-технических), профессиональных высших и высших учебных заведениях;

Лица, предоставляющие социальные услуги на непрофессиональной основе;

Студенты в возрасте до 23 лет, которые подают заявление самостоятельно;

Лица с инвалидностью III группы;

Семьи пенсионеров. Также лица старше 55 лет автоматически могут продолжить получение выплат. Однако важно отметить, что выплаты внутренне перемещенным лицам могут быть приостановлены через два месяца после переназначения, если лица, которые не работают и не занимаются детьми или людьми с инвалидностью, не будут принимать меры по своему трудоустройству.

Почему выплаты прекращаются

Лица в возрасте от 55 лет имеют право на автоматическое продление социальных выплат.

Важно помнить, что выплаты внутренне перемещенным лицам могут быть прекращены через два месяца после их переназначения, если лица, которые не работают и не занимаются уходом за детьми или взрослыми с инвалидностью, не приложат усилий для трудоустройства.

Чтобы избежать потери помощи, граждане должны зарегистрироваться в центре занятости, стать на учет как физическое лицо-предприниматель, получить помощь для получения экономической независимости, микрогрант для создания или развития собственного бизнеса, а также ваучер на образование.

Для восстановления статуса ВПЛ необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг или в управления социальной защиты населения в общинах, где находятся ВПЛ.