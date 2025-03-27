"Мы не отступим перед США", –в Германии отреагировали на автомобильные пошлины Трампа

Министр экономики Германии и автомобильная ассоциация в частности резко раскритиковали пошлины в 25% на авто, импортируемые из США. Они назвали это решение вредным для экономик как Европы, так и США.

В Германии отреагировали на пошлины Трампа

Более того, они призвали к срочным переговорам для предотвращения эскалации торговой войны, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Больше всего среди немецких автопроизводителей пострадает Volkswagen из-за его широкой производственной базы в Мексике и отсутствия заводов в США для брендов Audi и Porsche. К тому же акции компании упали на 5,1% на предрыночных торгах.

Другие автомобильные компании, в частности Mercedes-Benz, BMW и Daimler Truck, потеряли около 3,5%. В то же время акции поставщика автозапчастей Continental (CONG.DE) подешевели на 2,9%.

ЕС должен дать решительный ответ на эти пошлины – должно быть понятно, что мы не отступим перед США,

– заявил министр экономики Германии Роберт Габек.

Автомобильное лобби Германии VDA назвало новые автомобильные пошлины "роковым сигналом" для свободной торговли, основанной на правилах. Кроме того, лобби предостерегло, что они нанесут вред как компаниям, так и глобальным цепочкам поставок.

Президент VDA Хильдегард Мюллер заявила, что немецкая автомобильная промышленность призывает к немедленным переговорам между США и ЕС по двустороннему соглашению.

В то же время исследование экономического института IfW показало, что экономика Германии не будет наиболее пострадавшей от американских пошлин. По оценкам института, ВВП Германии в реальном выражении сократится лишь на 0,18% в первый год после введения пошлин.

Обратите внимание! Экономика Мексики пострадает значительно больше – на 1,81%, а Канады – на 0,6%.