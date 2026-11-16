Китайский автопром тормозит: как кризис отразится на мировом рынке

Крупнейший в мире автомобильный рынок столкнулся с серьезными проблемами, которые грозят глобальными последствиями. Эпоха стремительного роста подходит к концу, вынуждая производителей искать новые пути выживания.

Что произошло с производством автомобилей в Китае

В октябре темпы выпуска автомобилей в Китае фактически остановились, показав мизерный рост всего на 0,9% по сравнению с прошлым годом, сообщает Bloomberg. Это худший показатель с 2022 года, когда страну парализовали жесткие карантинные ограничения, о чем свидетельствуют официальные правительственные данные. Внутренний спрос стремительно падает, а отмена государственных субсидий и общее замедление экономики оставили производителей с переполненными складами.

Китайская экономика подсела на иглу перепроизводства: заводы штампуют автомобили, которые некому покупать внутри страны. Чтобы спасти ситуацию, Пекин сделал ставку на агрессивный экспорт, пытаясь завалить мир дешевыми автомобилями. Для глобального потребителя это могло бы означать временное снижение цен на автомобили, однако ключевые западные рынки начали активно защищать свою экономику от этого демпинга, что коренным образом меняет правила игры.

Что известно о предыстории и новых торговых барьерах

Ранее китайский автопром спасался от внутреннего кризиса именно благодаря экспортному буму, но сейчас эта стратегия дает сбой из-за роста мирового протекционизма. В начале этого месяца Китайская ассоциация легковых автомобилей выпустила тревожное предупреждение для своих производителей.

Обратите внимание! По их прогнозам, к 2027 году темпы роста экспорта упадут до 10% из-за массового введения пошлин и жестких импортных квот в западных странах. Это означает, что Пекину придется резко сокращать производство, что нанесет мощный удар по доходам и рабочим местам.

Кстати, Турция и Китай подписали предварительное соглашение об инвестициях на сумму около 15 миллиардов долларов в развитие солнечной и ветровой энергетики. Об этом 12 ноября сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.