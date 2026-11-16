Китайський автопром гальмує: як криза вдарить по світовому ринку

Що сталося з виробництвом машин у Китаї

У жовтні темпи випуску автомобілів у Китаї фактично зупинилися, показавши мізерне зростання лише на 0,9% порівняно з минулим роком, повідомляє Bloomberg. Це найгірший показник із 2022 року, коли країну паралізували жорсткі карантинні обмеження, про що свідчать офіційні урядові дані. Внутрішній попит стрімко падає, а скасування державних субсидій та загальне уповільнення економіки залишили виробників із переповненими складами.

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Китайська економіка підсіла на голку перевиробництва: заводи штампують машини, які нікому купувати всередині країни. Щоб врятувати ситуацію, Пекін зробив ставку на агресивний експорт, намагаючись завалити світ дешевими авто. Для глобального споживача це могло б означати тимчасове зниження цін на машини, проте ключові західні ринки почали активно захищати свою економіку від цього демпінгу, що докорінно змінює правила гри.

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Що відомо про передісторію та нові торговельні бар'єри

Раніше китайський автопром рятувався від внутрішньої кризи саме завдяки експортному буму, але зараз ця стратегія дає збій через зростання світового протекціонізму. На початку цього місяця Китайська асоціація легкових автомобілів випустила тривожне попередження для своїх виробників.

Зверніть увагу! За їхніми прогнозами, до 2027 року темпи зростання експорту впадуть до 10% через масове запровадження мит та жорстких імпортних квот у країнах Заходу. Це означає, що Пекіну доведеться різко скорочувати виробництво, що завдасть потужного удару по його доходах та робочих місцях.

До речі, Туреччина та Китай підписали попередню угоду про інвестиції на суму близько 15 мільярдів доларів у розвиток сонячної та вітрової енергетики. Про це 12 листопада повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар.