Транзит газа через Украину: Азербайджан завершил контракт с Россией
Источник:Bloomberg
Украина и Европейский Союз обратились к Азербайджану с просьбой о помощи в заключении нового соглашения о поставках природного газа. Это нужно в связи с окончанием срока действия действующего транзитного контракта с Россией.
Транзит газа через Украину
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что сейчас продолжаются переговоры с Украиной, ЕС и Россией, которые хотят продолжить поставки.
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Мы поможем, если сможем. Думаю есть возможность продлить это соглашение,
– сказал Алиев.
Он отметил, что Австрия и Словакия могут столкнуться со значительными проблемами, если поставки российского газа через Украину будут прерваны. Странам придется потратить "сотни и сотни миллионов", чтобы обеспечить поставки газа из альтернативных источников.
Алиев заявил, что страна придерживается осторожного подхода в ответ на обвинения в реэкспорте российского газа в прошлом.
По его мнению, добыча газа в стране должна увеличиться благодаря новым проектам на Каспийском море.Напомним! Важным событием стало подписание Азербайджаном меморандума о взаимопонимании с Еврокомиссией по увеличению экспорта газа в Европу на 20 миллиардов кубометров до 2027 года. Президент Алиев выразил приверженность страны достижению этой амбициозной цели.