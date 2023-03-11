Крупнейшее банкротство со времен финансового кризиса: В Штатах конфисковали банк Кремниевой долины

Silicon Valley Bank (SVB) специализировался на банковском обслуживании технологической отрасли и был основан в 1983 году. Недавно Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии заявил о недостаточной ликвидности и неплатежеспособности банка.

Следовательно, банк стал крупнейшим банкротом в США за последние десять лет. Под контроль государственного регулятора попали депозиты клиентов на сумму около 175 миллиардов долларов.

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В чем причина банкротства

Банкротству предшествовали экстренные меры по обработке запросов на снятие средств и стремительное падение стоимости инвестиционных активов, что привело к резкому обесцениванию акций.

Банк, активы которого на конец 2022 года составили 209 миллиардов долларов, к утру 10 марта уже работал с финансовыми консультантами над поиском покупателя.

Отмечается, что решение регуляторов штата Калифорния, взявших в собственность кредитора и назначивших руководящей Федеральную корпорацию страхования депозитов (ФКСД), завершило "ужасное падение одного из лидеров Кремниевой долины".

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии заявил о недостаточной ликвидности и неплатежеспособности банка.

Что предшествовало этому

Проблемы в банке начались после того, как Founders Fund Петера Тиля и другие известные венчурные фирмы посоветовали своим портфельным компаниям забрать деньги из банка.

Банк приобрел огромное количество облигаций как раз перед тем, как год назад Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки. Это не имело бы значения, если клиенты банка не требовали возврата своих денег.

Однако из-за того, что поток финансирования стартапов замедлился одновременно с ростом процентных ставок, клиенты начали снимать все больше денег.

Чтобы удовлетворить эти запросы, банк продал часть своих инвестиций. Впоследствии он признал, что потерял около 2 миллиардов долларов, когда был вынужден реализовать часть активов.