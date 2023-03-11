Відтак, банк став найбільшим банкрутом у США за останні десять років. Під контроль державного регулятора потрапили депозити клієнтів на суму майже 175 мільярдів доларів.

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У чому причина банкрутства

Банкрутству передували екстрені заходи з обробки запитів на зняття коштів та стрімке падіння вартості інвестиційних активів, що призвело до різкого знецінення акцій.

Банк, активи якого на кінець 2022 року становили 209 мільярди доларів, до ранку 10 березня вже працював з фінансовими консультантами над пошуком покупця.

Зазначається, що рішення регуляторів штату Каліфорнія, які взяли у власність кредитора і призначили керівною Федеральну корпорацію страхування депозитів (ФКСД), завершило "жахливе падіння одного з лідерів Кремнієвої долини".

Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії заявив про недостатню ліквідність і неплатоспроможність банку.

Що передувало цьому

Проблеми у банку почалися після того, як Founders Fund Петера Тіля та інші відомі венчурні фірми порадили своїм портфельним компаніям забрати гроші з банку.

Банк придбав величезну кількість облігацій якраз перед тим, як рік тому Федеральна резервна система почала підвищувати відсоткові ставки. Це не мало б значення, якби клієнти банку не вимагали повернення своїх грошей.

Однак через те, що потік фінансування стартапів сповільнився одночасно зі зростанням відсоткових ставок, клієнти почали знімати дедалі більше грошей.

Аби задовольнити ці запити, банк продав частину своїх інвестицій. Згодом він визнав, що втратив майже 2 мільярди доларів, коли був змушений реалізувати частину активів.