Про це повідомив голова Правління ConcordBank Юрій Задоя. На його переконання, це є безумовним маркером успішності банку.

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За його даними, загальна кількість сплачених державі податків і зборів перевищила 151 мільйона гривень. З них 141 мільйона гривень склали податки і майже 10,7 мільйона гривень – обов’язкові внески і збори до бюджету.



ConcordBank сплатив 151 мільйона податків державі / Фото ConcordBank

Посилення економіки та стійкий бізнес, що розвивається, особливо потрібні Україні зараз, ми розуміємо це. Банківська система до того ж є стратегічно важливою сферою, тож цей "фронт" важливо тримати,

– зазначив Юрій Задоя.

Голова Правління ConcordBank розповів також про підтримку ЗСУ та благодійну діяльність банку впродовж минулого року:

Підтримка ЗСУ стала головним напрямом благодійності, у деякі місяці ми спрямовували на це до 50% прибутку. За рік повномасштабного вторгнення ConcordBank перерахував на благодійні проєкти для захисту України та підтримки ЗСУ понад 104 мільйони гривень.

Загалом завдяки підтримці банку було виконано майже 250 запитів від військових підрозділів, яким передано кілька БПЛА, понад 40 квадрокоптерів, близько 50 тепловізорів та 30 радіостанцій, зарядні станції, генератори тощо.



Завдяки підтримці банку було виконано майже 250 запитів від військових підрозділів / Фото ConcordBank

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що ConcordBank профінансував виготовлення для Сил ТрО найбільшої партії інноваційних інженерно-саперних систем ПК-8.

Відомо також, що у 2022 році ConcordBank увійшов до списку "25 провідних банків України під час війни" (Financial Club). У цьому рейтингу банк посів 15 місце серед комерційних і державних банків. Оцінювання відбувалося за понад 100 показниками.