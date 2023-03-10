Об этом сообщил глава Правления ConcordBank Юрий Задоя. Он убежден, что это безусловный маркер успешности банка.

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По его данным, общее количество уплаченных государству налогов и сборов превысило 151 миллион гривен. Из них 141 миллион гривен составили налоги и почти 10,7 миллиона гривен – обязательные взносы и сборы в бюджет.



ConcordBank уплатил 151 миллион налогов государству / Фото ConcordBank

Усиление экономики и устойчивый развивающийся бизнес особенно нужны Украине сейчас, мы понимаем это. Банковская система к тому же является стратегически важной сферой, поэтому этот "фронт" важно держать,

– отметил Юрий Задоя.

Председатель Правления ConcordBank рассказал также о поддержке ВСУ и благотворительной деятельности банка в прошлом году:

Поддержка ВСУ стала главным направлением благотворительности, в некоторые месяцы мы на это направляли до 50% прибыли. За год полномасштабного вторжения ConcordBank перечислил на благотворительные проекты для защиты Украины и поддержки ВСУ более 104 миллионов гривен.

Всего благодаря поддержке банка было выполнено около 250 запросов от военных подразделений, которым передано несколько БПЛА, более 40 квадрокоптеров, около 50 тепловизоров и 30 радиостанций, зарядные станции, генераторы и так далее.



Благодаря поддержке банка было выполнено около 250 запросов от военных подразделений / Фото ConcordBank

Напомним, ранее СМИ сообщали, что ConcordBank профинансировал изготовление для Сил ТрО крупнейшей партии инновационных инженерно-саперных систем ПК-8.

Известно также, что в 2022 году ConcordBank вошел в список 25 ведущих банков Украины во время войны (Financial Club). В этом рейтинге банк занял 15 место среди коммерческих и государственных банков. Оценка проходила по более чем 100 показателям.