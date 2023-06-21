Обменники обязаны принимать старую и поврежденную валюту: Рада предлагает наказывать нарушителей

В Верховной Раде предложили ввести административную ответственность для банков и обменников, которые будут отказывать в валютных операциях. Или будут выполнять их с нарушениями.

20 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9404, предлагающий ввести административную ответственность за отказ или ограничение в осуществлении валютных операций.

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Что известно о законопроекте

Пока нет ни текста законопроекта, ни пояснительной записки к нему или каких-либо других сопроводительных документов. Однако проект закона №9404 называется "о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по административной ответственности за незаконный отказ или ограничение в совершении наличных валютных операций".

Очевидно, нардепы предлагают наказывать банки и обменники, которые будут беспричинно отказывать людям в валютных операциях или каким-то образом будут ограничивать их. Скорее всего, урегулирование этого процесса связано с решением Нацбанка, обязывающий принимать старые или изношенные банкноты иностранной валюты.

Нацбанк урегулировал продажу иностранной валюты

В Украине существует такая странная тенденция, что банки и обменники либо не принимают поврежденную или устаревшую иностранную валюту, либо покупают ее, однако с огромным процентом. Рядовой украинец безосновательно теряет много средств, если сдает такие банкноты.

Национальный банк подчеркнул, что никогда не устанавливал никаких ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала. Даже наоборот нормативно-правовыми актами НБУ прямо запрещено банкам и небанковским финансовым учреждениям устанавливать какие-либо подобные ограничения. Так что принципиальная позиция регулятора такова: в случае нарушения такие действия будут расцениваться не только как несоблюдение регуляторных требований НБУ, но и потенциальный признак мошеннической деятельности. А учреждения, проводящие такие махинации, будут штрафовать.

Банки и обменники обязаны принимать все без исключения старые или изношенные банкноты иностранной валюты и Нацбанк будет тщательно это проверять.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься в обмен,

– сообщили в Нацбанке.

В ведомстве отметили, что речь идет обо всех настоящих банкнотах, кроме значительно изношенных или поврежденных. В случае нарушения прав потребителя банком или обменником необходимо обратиться с жалобой к руководству такого банка или небанковского финансового учреждения. Если нет реакции со стороны руководства, следует обратиться в Национальный банк.