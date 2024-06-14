Банки Кыргызстана не будут осуществлять переводы из России из-за санкций

Несколько банков Кыргызстана прекратили транзакции с российскими банками из-за санкций. Речь идет о переводах туда и обратно, по информации российских СМИ.

Банки Кыргызстана прекратили сотрудничество с Россией

РСК-банк, который занимает одну из лидирующих позиций на финансовом рынке республики. Он проинформировал, что сейчас не работают такие системы переводов:

Читайте также Голубого топлива будет больше: в Украине запустили новую перспективную скважину

Astrasend;

Юнистрим;

Contact;

Золотая корона;

Сбербанк-онлайн.

Еще один из самых популярных банков, Мбанк, ввел ограничения на работу с рублями.

В связи с волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка введено временное ограничение по рублевым счетам и картам (пополнение, переводы, конвертации),

– написали на сайте банка.

Еще пять киргизских банков объявили об ограничении на конвертацию рубля в доллар для счетов в долларах США.

России усложнят доступ к рынкам капитала

Глава НБУ Андрей Пышный прокомментировал новую волну санкций США против России и ее союзников.

Андрей Пышный Глава НБУ Мы с командой проанализировали новый масштабный санкционный пакет США в отношении России. И вот что стоит отметить. Персональные блокирующие санкции против Московской Биржи – это, безусловно, мощный удар по финансовой инфраструктуре РФ, что значительно усложнит доступ России к рынкам капитала и проведения расчетов.

Также стоит ожидать существенного повышения риска вторичных санкций для иностранных банков.

Указ Президента США № 14114 в декабре 2023 года ввел возможность применения вторичных санкций США к иностранным финансовым учреждениям, которые проводят/способствуют проведению транзакций или предоставляют услуги лицам, связанным с военно-промышленной базой РФ. Отныне для целей применения вторичных санкций США любое лицо, к которому применены санкции США в рамках санкционной программы в отношении России, считается связанным с российским военно-промышленным сектором,

– написал он.

Теперь Минфин США следит за деятельностью все иностранные банки, которые были замечены в сотрудничестве с Россией.