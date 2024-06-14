Банки Кыргызстана не будут осуществлять переводы из России из-за санкций
Несколько банков Кыргызстана прекратили транзакции с российскими банками из-за санкций. Речь идет о переводах туда и обратно, по информации российских СМИ.
Банки Кыргызстана прекратили сотрудничество с Россией
РСК-банк, который занимает одну из лидирующих позиций на финансовом рынке республики. Он проинформировал, что сейчас не работают такие системы переводов:
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- Astrasend;
- Юнистрим;
- Contact;
- Золотая корона;
- Сбербанк-онлайн.
Еще один из самых популярных банков, Мбанк, ввел ограничения на работу с рублями.
В связи с волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка введено временное ограничение по рублевым счетам и картам (пополнение, переводы, конвертации),
– написали на сайте банка.
Еще пять киргизских банков объявили об ограничении на конвертацию рубля в доллар для счетов в долларах США.
России усложнят доступ к рынкам капитала
Глава НБУ Андрей Пышный прокомментировал новую волну санкций США против России и ее союзников.
Мы с командой проанализировали новый масштабный санкционный пакет США в отношении России. И вот что стоит отметить. Персональные блокирующие санкции против Московской Биржи – это, безусловно, мощный удар по финансовой инфраструктуре РФ, что значительно усложнит доступ России к рынкам капитала и проведения расчетов.
Также стоит ожидать существенного повышения риска вторичных санкций для иностранных банков.
Указ Президента США № 14114 в декабре 2023 года ввел возможность применения вторичных санкций США к иностранным финансовым учреждениям, которые проводят/способствуют проведению транзакций или предоставляют услуги лицам, связанным с военно-промышленной базой РФ. Отныне для целей применения вторичных санкций США любое лицо, к которому применены санкции США в рамках санкционной программы в отношении России, считается связанным с российским военно-промышленным сектором,
– написал он.
Теперь Минфин США следит за деятельностью все иностранные банки, которые были замечены в сотрудничестве с Россией.