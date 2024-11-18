Рекорд за 15 лет: ставки по депозитам в российских банках существенно выросли

Банки России подняли ставки по депозитам. Это значение официально является самым высоким с 2009 года.

Какие сейчас ставки по вкладам в России

Средняя максимальная ставка по вкладам в первой декаде ноября в десятке крупнейших розничных банков выросла до 20,91%, то есть на 0,74 процентного пункта, как передает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Данное значение является максимальным с 2009 года. Но пока российские банки повышают ставки как по кредитам (в частности рыночная ипотека в "Сбербанке" начинается с 28%), так и по вкладам.

Важно! Индекс ставок по вкладам FRG100 (средняя ставка составляет по 400 вкладам в 80 крупнейших банках по вкладам в год на сумму от 100 000 рублей), рассчитываемый с 2017 года, также достиг рекордного уровня. Он достиг 17,05% по состоянию на 17 ноября 2024 года.

Какой прирост средств в российские банки

В то же время высокие ставки стимулировали приток в банки денег от населения страны.

С начала года они выросли на 14,8%, или 6,7 триллиона рублей до 52 триллиона рублей. Прирост более чем вдвое превышает прошлогодний (речь идет о 3 триллионах рублей или 8%).

Значительная часть прироста обеспечена именно начислением процентов.

В начале года ЦБ оценивал ее примерно 200 млрд руб. в месяц, в середине – в 300 млрд, а в сентябре, отмечает регулятор, на капитализацию процентов могло приходиться уже более половины общего прироста, который составил 0,7 триллиона рублей (1,3%),

– пишут российские медиа.

Кроме того, последние месяцы растут именно срочные вклады, тогда как остатки на текущих счетах сокращаются.

Пока что Центральный банк России собирается в декабре еще больше повысить ключевую ставку. Она вырастет до 22% или до 23%. Вероятно, что после повышения, ставки вырастут также.

