Які зараз ставки за вкладами в Росії

Середня максимальна ставка за вкладами у першій декаді листопада в десятці найбільших роздрібних банків зросла до 20,91%, тобто на 0,74 відсоткового пункту, як передає 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Дане значення є максимальним з 2009 року. Але наразі російські банки підвищують ставки як за кредитами (зокрема ринкова іпотека в "Сбербанке" починається з 28%), так й за вкладами.

Важливо! Індекс ставок за вкладами FRG100 (середня ставка складає за 400 вкладами у 80 найбільших банках за вкладами на рік на суму від 100 000 рублів), що розраховується з 2017 року, також сягнув рекордного рівня. Він досяг 17,05% станом на 17 листопада 2024 року.

Який приріст коштів у російські банки

Водночас високі ставки стимулювали приплив у банки грошей від населення країни.

З початку року вони зросли на 14,8%, або 6,7 трильйона рублів до 52 трильйони рублів. Приріст більш ніж удвічі перевищує торішній (йдеться про 3 трильйони рублів або 8%).

Значна частина приросту забезпечена саме нарахуванням відсотків.

На початку року ЦБ оцінював її приблизно 200 млрд руб. на місяць, у середині – у 300 млрд, а у вересні, зазначає регулятор, на капіталізацію відсотків могло припадати вже понад половини загального приросту, який склав 0,7 трильйона рублів (1,3%),

– пишуть російські медіа.

Крім того, останніми місяцями зростають саме строкові вклади, тоді як залишки на поточних рахунках скорочуються.

Поки що Центральний банк Росії збирається в грудні ще більше підвищити ключову ставку. Вона зросте до 22% або до 23%. Ймовірно, що після підвищення, ставки виростуть також.

