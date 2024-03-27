Швейцарские банки закрывают счета граждан России: что известно

После полномасштабного вторжения России в Украину, международное сообщество начало вводить санкции против россиян. Присоединилась к введению ограничений и Швейцария.

Что известно об этом решении

Несколько банков Швейцарии начали закрывать все счета россиян. Так происходит даже если у указанных лиц одновременно есть гражданство другого государства.

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Российские СМИ сообщают, что о проблемах уже рассказали клиенты швейцарских банков UBS и Credit Suisse. Несмотря на уплату налогов в Швейцарии, счета лиц с двойным гражданством блокируются. Более того, так происходит даже при условии, что указанные персоны не пополняют казну Кремля никоим образом.

Стало известно, что граждане Израиля, имеющие российский паспорт, также получили отказ от швейцарского финучреждения. Чтобы продолжить сотрудничество, банки Швейцарии требуют документ-подтверждение об отказе от гражданства России.

Какой была политика швейцарских банков ранее

В 2022 – 2023 швейцарские банки уже закрывали счета россиян. Тогда главным условием блокировки было то, что на них хранится менее 1 миллиона долларов.

А вот для новых клиентов минимальная сумма для открытия счета выросла. "Проходной" минимум составлял 5 – 10 миллионов долларов