Уже 5 турецких банков отказались работать с российской платежной системой "Мир"

Международная изоляция страны-агрессора продолжается. Турецкие банки один за другим отказываются работать с российской платежной системой "Мир". Среди них и самый крупный банк Турции.

Таким образом, все банки, которые начали работать с российской платежной системой, отказались от этой идеи. Работа с "миром" продолжалась чуть больше месяца.

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Почему турецкие банки изменили свою позицию

В августе после встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и российского диктатора владимира путина турецкий лидер заявил, что 5 банков страны будут работать с платежной системой страны-оккупанта.

Тогда Эрдоган называл такой шаг "облегчением для российских туристов" и якобы самой Турции. В то же время страна согласилась на частичную оплату за российский газ рублями.

Но после того, как 15 сентября США и Евросоюз усилили давление на Турцию из-за действий Анкары, тамошние банки решили не рисковать и прекратить работу с платежной системой "мир".

Сначала от "мира" отказался крупнейший банк Турции – İşbank. Вслед за ним отказался и DenizBank. Вечером 19 сентября такое же решение приняли Vakıfbank, Ziraat Bank и Halkbank.

К слову, российские СМИ уже сообщают, что банкоматы İşbank уже не выдают турецкие лиры с российских карт.

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