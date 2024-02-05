Бойкот от Австрии: банкоматы страны перестали работать с картами Газпромбанка

Банкоматы в Австрии прекратили выдавать наличные для держателей карт UnionPay российского Газпромбанка. Это крупнейшая российская кредитная организация, которая еще не попала под санкции ЕС.

Банкоматы в Австрии перестали работать с Газпромбанком

В австрийской компании на вопрос российских журналистов ответили, что эта проблема выходит за пределы их ответственности. Зато в Газпромбанке отметили, что их коллеги из Австрии не комментируют, почему не хотят выдавать деньги.

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Газпромбанк и "ДОМ.рф" относятся к 10 крупнейшим банкам, которые не попали под санкции ЕС после начала полномасштабного вторжения.

Прошлой осенью Европарламент принял резолюцию, которая призвала внести Газпромбанк в список санкций. Однако в 12 пакете санкций такого решения нет.

К слову такую же проблему было замечено и в Италии, однако сейчас не известно, работают ли карты в торговых точках.

После выхода платежных систем Visa и Mastercard, российские банки перешли на платежную систему "Мир", для зарубежных поездок клиентам предлагают китайскую UnionPay.