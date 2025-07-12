Шаг к прозрачности или риск для банков: экономист об ослаблении банковской тайны

Несмотря на то, что ослабление банковской тайны имеет довольно противоречивые оценки, такое решение, в свою очередь, может стать одним из инструментов для борьбы с налоговыми махинациями и теневой экономикой. В то же время риски для банков остаются существенными.

С чем может бороться ослабление банковской тайны

В разговоре с 24 Каналом экономист Ярослав Жалило, что несмотря на разные позиции относительно ослабления банковской тайны такое решение может помочь с борьбой против теневой экономики и с уклонением от уплаты налогов.

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Кроме того, Жалило добавляет, что предоставление полной информации о счете лиц является нормальной мировой практикой.

Ярослав Жалило Заместитель директора Национального института стратегических исследований В нашем случае не уверен, будет ли какой-то решительный удар, впрочем у нас могут взять под контроль транзакции на счетах, а значит можно ожидать снижения возможности "тенизации".

Действенным ли будет решение по изменению банковской тайны

Жалило отмечает, что определенные лица в случае ослабления банковской тайны могут прибегать к обходу этого решения. Например, переводить средства в наличные.

Также есть опасения в НБУ по уменьшению заинтересованности граждан держать депозиты, а также использовать банковские счета.

Дело в том, что состояние банков и их заработок зависят от этого. В то же время это решение может создавать риски для ликвидности банков,

– говорит Ярослав Жалило.

Справочно: банковской тайной называют конфиденциальную информацию о клиенте банка и его финансовых операциях. Ослабление банковской тайны не означает видимость информации для всех, однако соответствующие органы государства смогут быстро и проще получать данные по счетам и операциям без решения суда.